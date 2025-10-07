El oro alcanza máximo histórico y la plata repunta alto

Incertidumbre política y los recortes a las tasas de interés de EE.UU se reflejan en el oro y la plata que se posicionan como valores refugio

Regeneración, 6 de octubre de 2025. En redes destacan que el precio del oro alcanzó el lunes un máximo histórico por encima de los 3 mil 960 dólares por onza.

Al tiempo que la plata alcanzó su nivel más alto desde 2011.

Oro

Y es que se señala que dichas apreciaciones se explican por los nuevos recortes en las tasas de interés en Estados Unidos.

Por ello, el aumento de inversiones en estos metales como refugio ante la incertidumbre económica y política.

Asimismo se detalla que el oro al contado llegó a un pico de 3 mil 963.96 dólares por onza y ha subido casi 50 % en lo que va del año.

Lo anterior, sumándose al alza del 27 % registrada en 2024.

Al respecto las agencias citan:

«Los inversionistas lo están sorteando todo, desde los cambios en la política de la Reserva Federal hasta los acontecimientos políticos mundiales…«

«, y el oro está desempeñando su papel tradicional como depósito de valor”.

Lo anterior, dijo Joseph Cavatoni, estratega de mercado del Consejo Mundial del Oro, señala Reuters.

Reserva

La Reserva Federal recortó las tasas de interés por primera vez este año en septiembre, y los mercados prevén dos reducciones más antes de que termine 2025.

Tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos como el oro —que no genera intereses— y al mismo tiempo debilitan al dólar.

Seguidamente señala además los conflictos en Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania.

Así como la preocupación por la independencia de la Reserva Federal también han impulsado la demanda de oro como refugio.

Dentro de la incertidumbre se incluye la dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y de su gobierno el lunes, apenas horas después de asumir el cargo.

En tanto, mientras que el cierre del gobierno estadunidense entró en su sexto día, se detalla.

Motivos

Asimismo, se indica el repunte del oro también ha sido impulsado por las compras de bancos centrales y el aumento de entradas en fondos cotizados (ETF) respaldados por oro físico.

«Mientras los niveles de incertidumbre sean altos, los flujos de ETFs deberían continuar”, señaló Michael Haigh, jefe global de investigación de materias primas de Société Générale.

Por otra parte, la plata también sube cotizando en 48.55 dólares por onza, su nivel más alto desde mayo de 2011.

Este repunte obedece a los mismos factores que el oro, así como a una fuerte demanda industrial y un mercado al contado ajustado.

La inclusión del metal en un borrador de lista de minerales críticos de Estados Unidos ha generado especulaciones sobre posibles aranceles, lo que ha captado la atención del mercado.

La plata se encamina hacia su quinto año consecutivo con un déficit estructural, estimado en 117.6 millones de onzas troy en 2025, según el Instituto de la Plata.

El oro alcanzando los 3 mil 963.96 dólares por onza representa un récord histórico sin precedentes.

Sin embargo, es importante destacar que este precio corresponde al mercado spot intradía, que puede diferir del precio de cierre oficial.

Dato

Hasta el 6 de octubre de 2025, el récord anterior databa de abril de 2024, cuando el oro alcanzó aproximadamente los 2 mil 450 dólares por onza.

Por lo que este nuevo valor representa un aumento de más del 60 % en menos de 18 meses, impulsado por una combinación de factores geopolíticos y monetarios.

Sobre la plata, el nivel de 48.55 dólares por onza representa una subida notable comparada con su precio promedio de 2024, que rondó los 25.4 dólares por onza, según datos del Silver Institute.

Este aumento refleja un alza de más del 90 % en menos de un año.

Finalmente, se indica que la designación potencial de la plata como mineral crítico en EE.UU. está relacionada con su papel en tecnologías de transición energética.

Esto es especialmente en paneles solares, baterías y dispositivos electrónicos, sectores que están viendo una fuerte expansión en medio de los objetivos de descarbonización global.