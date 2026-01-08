EE.UU se retira de 66 Organismos Internacionales, esto se sabe

Donald Trump abandona organismos internacionales, incluyendo 31 agencias de la ONU, alegando defensa de la soberanía

Regeneración, 7 de enero de 2026.– El aislacionismo está de vuelta con un plumazo histórico. Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva radical.

🔻El Presidente Trump firmó un decreto hoy en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales. La orden involucra a 31 organizaciones de la ONU 35 que no son de la ONU, sin nombrarlas.

En esta visón ya ha sacado a EEUU del Acuerdo de París para… pic.twitter.com/GKqmRZIIj7 — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) January 8, 2026

La desbandada oficial

Estados Unidos abandonará 66 organizaciones internacionales. El golpe afecta directamente a 31 entidades de la ONU.

La orden presidencial detalla que el país dejará de suscribir tratados internacionales. Según Trump, estos acuerdos dañan los intereses nacionales.

Entre las víctimas están el Panel sobre Cambio Climático (IPCC), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Agencia de Energía Renovable. El planeta queda a la deriva.

Los pretextos del «Imperio»

La narrativa oficial es clara: recuperar la soberanía estadounidense. Trump argumenta que estas instituciones promueven «agendas globalistas».

Para la Casa Blanca, los organismos operan contra la seguridad y prosperidad económica. Ya saben, el discurso de siempre.

El documento oficial afirma que estas instituciones son contrarias a la «soberanía de Estados Unidos». Se acabó el financiamiento público.

“La medida responde a que estas instituciones operan de manera contraria a los intereses nacionales”, señala el documento oficial. Trump: “Me retiro de inmediato de esta estafa injusta y unilateral del Acuerdo Climático de París. Estados Unidos no saboteará nuestras propias industrias mientras China contamina con impunidad”.

pic.twitter.com/gqpz8VsI6W — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 20, 2025

Consecuencias: un vacío peligroso

La retirada implica cesar toda participación y financiamiento de forma inmediata. El dinero se reorientará hacia «prioridades internas».

El impacto será brutal en temas de migración y crisis climática. Organizaciones como el UNFPA y UN-Hábitat perderán un motor clave.

«PRESIDENTE DONALD J. TRUMP LA CASA BLANCA – ACCIONES PRESIDENCIALES

«Retiro de los Estados Unidos de Organizaciones, Convenciones y Tratados Internacionales que son Contrarios a los Intereses de los Estados Unidos. Memorándum Presidencial | 7 de enero de 2026«

Esta decisión profundiza el quiebre iniciado con la salida del Acuerdo de París. Estados Unidos le da la espalda a la humanidad.

La Casa Blanca asegura que esto protegerá el dinero de sus contribuyentes. Sin embargo, el costo político global será incalculable.

Dato

Entre los grupos afectados se encuentran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Alianza Solar Internacional.

El Departamento de Estado y la Casa Blanca calificaron a estas instituciones como redundantes, ineficaces, mal gestionadas o promotoras de agendas «globalistas» y «woke» que socavan la soberanía estadounidense.

Además, la orden instruye a todos los departamentos ejecutivos a cesar de inmediato el financiamiento y la participación en estas entidades para ahorrar miles de millones de dólares del contribuyente.

Esta acción sigue a retiros previos ocurridos en 2025 de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO.