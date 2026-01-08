Espartaco de Howard Fast, reeditado

Las minas de la Nubia. El Imperio Romano y sus gladiadores. Lo humano que se crece en una novela histórica sobre la dignidad con nombre propio

Regeneración, 8 de enero de 2026.– Leer a Howard Fast es entender que la historia siempre la escriben los que resisten. La novela Espartaco, editada por el Fondo de Cultura Económica, es un manifiesto de dignidad humana.

“Regresaré y seré millones.”

Una frase que encendió la rebelión más grande contra el Imperio romano.



Entre el látigo y la opulencia

Ambientada en el año 71 a.C., la obra retrata un mundo fracturado por la desigualdad extrema. Fast nos lleva de las minas de Nubia a la decadencia de la aristocracia romana.

En las minas, el calor y la sed son herramientas de control sistemático sobre el cuerpo esclavo. Mientras tanto, figuras como Cicerón justifican filosóficamente la lógica de la explotación y la cadena.

Resulta fascinante cómo el autor expone a Léntulo Batiato, un lanista que convirtió la muerte en un jugoso negocio. La crueldad de Roma no era azarosa; era una industria diseñada para sostener el poder.

El terror y la esperanza

Espartaco no es solo un gladiador; es un soñador que imaginó un mundo sin muros. Su rebelión terminó con una advertencia sangrienta que todavía eriza la piel al leerla.

Para silenciar el grito de libertad, el poder romano sembró la vía Apia con 6,472 cuerpos crucificados. Esas cifras detallan el precio que las élites imponen a quienes se atreven a cuestionar su orden.

Una lectura imprescindible para quienes buscan entender cómo la historia de los oprimidos define el curso de la humanidad. Si algún valor tiene mi propia opinión sobre este libro, debo confesar que se trata de la novela que más me gusta de cuantas he escrito hasta la fecha. Fue la que más me costó escribir y la redacté en los momentos más difíciles de mi vida, pero…



Howard Fast: el autor que prefirió la cárcel

Para entender la fuerza de esta obra, hay que mirar a quien la escribió con convicción. Howard Fast fue un activista neoyorquino cuyo compromiso con la izquierda lo llevó a la lista negra.

Su militancia en el Partido Comunista de los Estados Unidos lo puso bajo la mira del macartismo institucional. En 1950, Fast fue sentenciado a tres meses de prisión por no colaborar con el Comité de Actividades Antiestadounidenses.

Su «delito» fue proteger al Joint Anti-Fascist Refugee Committee. Esta organización financiaba un hospital para republicanos españoles en el exilio en Toulouse.

Fast se resistió a entregar las listas de donantes y registros de la agrupación. Por este acto de lealtad al antifascismo, terminó tras las rejas en 1950.

Fue precisamente tras las rejas donde comenzó a gestar la epopeya de la rebelión servil romana. Debido al boicot editorial, tuvo que publicar Espartaco de manera independiente en 1951 para romper el cerco.

Su perfil destaca por una producción de más de 70 libros que mezclan ciencia ficción y ensayo político. Aunque en 1953 recibió el Premio Stalin de la Paz, su brújula ética siempre fue el humanismo.

Tras las revelaciones del estalinismo en 1956, rompió con el Partido, pero jamás abandonó sus ideales socialistas. Fast murió en 2003, recordado como un intelectual que prefirió la celda antes que la traición ideológica.