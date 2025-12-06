Cuentas de banco de Raúl Rocha Cantú son congeladas por la UIF

Rocha Cantú, uno de los dueños de Miss Universo, fue detenido por tráfico de armas, droga y huachicol. Ahora la UIF congela sus cuentas

Regeneración, 5 de diciembre 2025– La Unidad de Investigación Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños de Miss Universo que pasó a ser testigo protegido de la Fiscalía, luego de una orden de captura por los delitos de tráfico de armas, droga y huachicol.

Lista de Personas Bloqueadas

La inclusión de Rocha Cantú en la Lista de Personas Bloqueadas fue confirmada por las autoridades federales.

Es un acto que lleva a cabo el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando existen sospechas de lavado de dinero.

La orden de captura del regiomontano fue girada por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, el pasado 15 de noviembre.

Se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

En las modalidades de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

De acuerdo con información dada a conocer por Milenio y El País, el imputado llegó a corromper a la propia Fiscalía mediante sobornos para obtener información que usaría luego a su favor.

Testigo protegido

Pese a la orden de captura en su contra, Rocha Cantú se acogió a un criterio de oportunidad:

Un pacto con la FGR que lo convirtió en testigo colaborador protegido, a cambio de entregar información sobre sus presuntos cómplices.

Según lo publicado por Milenio, el empresario habría pagado hasta dos millones de pesos a integrantes de la FGR.

Esto, con el objetivo de tener acceso a información sobre las investigaciones que había en su contra.

Así como de otros integrantes de la organización criminal a la que pertenecía.

Además de la información publicada por Milenio, El País publicó una pieza en donde se exponen detalles sobre la operación de huachicoleo en la que participaba Raúl Rocha Cantú.

Huachicol

Él habría inyectado «capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de América».

La información citada por el diario menciona que, en el caso de Estados Unidos, se habría realizado una compra de tres mil millones de litros de combustible.

El líquido provendría de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas.

Por su parte, el hidrocarburo proveniente de Sudamérica era trasladado en lanchas a través del río Suchiate.

Luego era almacenado en pipas y se procedía a su transportación a diferentes puntos de la República.

Sobornos

El País cita conversaciones intervenidas por las autoridades mexicanas.

En ellas se mencionan los nombres de Rocha Cantú, Jacobo Reyes León y Daniel Roldán Morales.

Las conversaciones revelan que se pagaba a elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Así como a elementos del crimen organizado, con el fin de garantizar el traslado seguro del combustible.

«Esos weyes ya nos van a cuidar al punto que van a escoltar las unidades.

Que va a ir un wey de punta para que no tengan pedo. Para que el chofer se sienta tranquilo», se dijo en una de las llamadas intervenidas.