EE.UU: Soldado apostó sobre el día del secuestro de Maduro

Van Dyke participó en la operación en Venezuela. Después, el soldado ganó 400 mil dólares apostando con información clasificada

Regeneración, 24 de abril 2026– Tras obtener más de 400,000 dólares gracias a datos clasificados, al apostar en línea sobre el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el sargento mayor de las Fuerzas Especiales del ejército estadounidense, Gannon Ken Van Dyke, enfrenta cinco cargos, incluidos fraude y robo de información.

🚨 JUST IN: The DOJ has just ARRESTED an Army Special Forces soldier for allegedly making $400 THOUSAND dollars on insider trading via prediction markets on the Venezuela operation



GOOD! The insider betting HAS to stop.



The soldier, identified as Gannon Ken Van Dyke, bet $30K… pic.twitter.com/Zisw0BOf63 — Nick Sortor (@nicksortor) April 23, 2026

50 años de prisión

Por estos cargos, el soldado podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión, informó el Departamento de Justicia.

«Tenía acceso a información sensible, confidencial y clasificada sobre la operación», indicó la Administración de Donald Trump.

El sargento Gannon Ken Van Dyke decidió aprovechar esa información confidencial para obtener ganancias económicas.

Casi cuatro meses después, se le acusó de varios delitos, entre ellos fraude, según comunicó el Departamento de Justicia el 23 de abril.

ÚLTIMA HORA: El Departamento de Justicia ha detenido a un soldado de las fuerzas especiales que ganó 400 000 dólares apostando por la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro, según ABC.



Los investigadores federales afirman que el soldado apostó más de 33 000 dólares… pic.twitter.com/WxgzXuCFzo — Raymond Azar (@RaymondAzarM) April 24, 2026

Secuestro de Maduro

El militar de 38 años «participó en la planeación y ejecución» de la operación para secuestrar a Maduro.

Por esta razón, «tenía acceso a información sensible, confidencial y clasificada sobre la operación».

Desde principios de diciembre, el soldado habría realizado apuestas por aproximadamente 33,000 dólares en 13 ocasiones relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.

Esto ocurrió pese a haber firmado acuerdos de confidencialidad, comprometiéndose a no divulgar «información clasificada o sensible» sobre las operaciones.

Ganancias

Después de la Operación Resolución Absoluta, el soldado generó «ganancias de cerca de 409,881 dólares», conforme a estimaciones del Gobierno de EE. UU.

Como resultado, enfrentará un juicio por el uso indebido de información gubernamental confidencial para su propio beneficio.

Y también por robo de información gubernamental no pública, fraude en materias primas, fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales.

Si resulta culpable, podría enfrentar una condena de hasta 50 años en prisión.

Denuncia

Polymarket, en un comunicado, informó que había denunciado al apostante al Departamento de Justicia y que estaba colaborando con la investigación.

«La utilización de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket», afirmó la plataforma en su comunicado.

«La detención de hoy muestra que el sistema funciona», agregó.

El fiscal general interino, Todd Blanche, destacó que los soldados estadounidenses «reciben información clasificada para cumplir con su misión.

Y está prohibido que la usen para obtener beneficios económicos personales»

Acusado de fraude un soldado de Estados Unidos que apostó por la captura de Maduro con información clasificada pic.twitter.com/etndb4kaG3 — Rafael Grullón (@rafael_gru76469) April 24, 2026

Apuestas

La acusación indica que Van Dyke transfirió 35,000 dólares de su cuenta personal a una cuenta de intercambio de criptomonedas el 26 de diciembre.

Solo unos días antes de hacer una serie de apuestas en Polymarket.

La mayoría de las apuestas se realizaron la noche del 2 de enero, apenas horas antes de que comenzaran los primeros ataques aéreos sobre Caracas.

Además, el sargento ganó otros 5,000 dólares en tres concursos adicionales relacionados con Venezuela, de acuerdo con el documento.

Seguridad nacional

Michael Selig, presidente de la CFTC, acusó al militar de «poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y poner en peligro la vida de los soldados estadounidenses».

El asunto de Van Dyke no es un caso único. Aparte de Venezuela, hay otros conflictos globales que generan apuestas a diario.

El enfrentamiento con Irán se ha transformado en uno de los tópicos más candentes en el ámbito de las apuestas.

📍📣#RETWITTEA

🇺🇸 Soldado de EE.UU. apostó con información clasificada sobre #NicolásMaduro



⚡¡Oh Rayos!… Un soldado va a la cárcel por aprovechar información y trump y sus secuaces!? 🤷🏻‍♀️ Queeeeeeeee!? pic.twitter.com/04tzQgtI2Q — . (@alexiaislasalv) April 24, 2026

Apuestas sobre Irán

A inicios de 2026, seis apostadores obtuvieron 1,2 millones de dólares por predecir que Estados Unidos invadiría Irán el 28 de febrero, el día en que inició la guerra.

No se han realizado detenciones relacionadas con estas apuestas.

Hasta el momento, no existen evidencias que conecten al presidente Donald Trump o a miembros del equipo de la Casa Blanca con estas actividades.