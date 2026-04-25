Fotografías de soldados ucranianos famélicos se viralizan

Las imágenes de soldados extremadamente delgados de una unidad en combate generaron indignación y una reacción por parte de Kiev

Regeneración, 24 de abril 2026– Fotografías de soldados ucranianos notablemente desnutridos en el frente se hicieron virales en las redes sociales el jueves (23 de abril). Las imágenes divulgadas por una cuenta llamada ‘i. petrovna’ en Meta Threads muestran a tres soldados ucranianos que son prácticamente piel y huesos, con sus costillas a la vista.

Imágenes

Estas impresionantes imágenes se publican en el contexto de que la guerra entre Rusia y Ucrania ha continuado sin interrupciones durante más de cuatro años y dos meses.

Las conmovedoras imágenes se viralizaron rápidamente, acumulando más de 29,000 reacciones y 2,800 compartidos en menos de 24 horas.

Ante esto, el Ministerio de Defensa de Ucrania emitió una respuesta urgente reconociendo lo que llamó una «situación extrema».

En su reacción a la publicación, el ministerio mencionó que la «logística es complicada», mientras que los usuarios en internet criticaron duramente la «pesadilla».

Militares

Las imágenes muestran a cuatro militares del 2.º Batallón de la 14.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania.

Los soldados lucen demacrados, con los ojos hundidos y en un estado de debilitamiento severo.

El mensaje que las acompañaba era desolador: «Los soldados están en sus posiciones sin comida ni agua. El mando no responde.

Los combatientes están perdiendo el conocimiento por el hambre y beben agua de lluvia. También hay problemas de comunicación».

Publicación

La publicación se difundió rápidamente, generando preocupación y demandas de rendición de cuentas de usuarios en diversas plataformas de redes sociales.

En cuestión de horas, el Ministerio de Defensa confirmó que se había alertado sobre la situación y que el comandante de la brigada había tomado el control personalmente.

Calificando las imágenes como ilustraciones de uno de los momentos más difíciles del campo de batalla, declararon:

Logística

«La logística es compleja, pero estamos trabajando para solucionar los problemas de suministro y rotar a las tropas».

El ministerio atribuyó la interrupción no a la negligencia, sino a las duras realidades físicas del reabastecimiento en zonas de combate activas.

«Esto no debería ocurrir», reconoció el ministerio, añadiendo: «pero la situación en diferentes sectores del frente es bastante crítica».