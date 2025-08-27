EE.UU: Tiroteo en escuela católica durante rezo de inicio de clases

Dos menores murieron y 17 heridos en Minneapolis, EE.UU. Atacante lanzó gas pimienta y entre 50 y 100 disparos por las ventanas de la escuela

Regeneración, 27 de agosto de 2025. En redes destacan que un tiroteo se reportó esta mañana en la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis, Minnesota.

Mismo que dejó al menos 17 personas resultaron heridas y al menos dos niños murieron.

EE.UU

El tirador, quien aún no ha sido identificado, tenía 20 años y se suicidó tras el ataque, de acuerdo con la policía. El primer en informar de la situación fue el gobernador Tim Walz.

“Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, escribió.

Walz indicó en primer momento que autoridades estatales se encuentran en el lugar, mientras se desplegaba una respuesta coordinada con agencias locales y federales.

Uno más en el país en el que es más fácil para un adolescente comprar armas que cerveza



En Minneapolis, #EEUU, se registró un tiroteo dentro de la Annunciation Catholic School



Dos niños de 8 y 10 años fueron asesinados



17 personas heridas, 14 de ellas niños, 2 graves pic.twitter.com/z1AsPJF50S — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 27, 2025

Además, en paralelo, agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron para apoyar las labores en la zona.

La confirmación del gobernador activó protocolos de seguridad y comunicación institucional mientras se recopilaba información oficial.

El incidente habría sido al inicio de las clases, en que, según el horario escolar, se celebró una misa para toda la escuela a las 8:15 de la mañana (local).

Rezaban

Los estudiantes estaban apiñados en los bancos cuando un tirador abrió fuego afuera del edificio con algún tipo de arma semiautomática.

De acuerdo con el Minneapolis Star Tribune, el tirador «simplemente lanzó gas pimienta a través de las vidrieras hacia el edificio» y realizó de 50 a 100 disparos, que después fue confirmado por la policía.

“Un hombre armado se acercó por el exterior, al lado del edificio, y comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia alcanzó a los niños.

🇺🇸 | Este video publicado hoy por el autor del tiroteo en Minneapolis fue publicado hace dos horas en un canal de YouTube:



En él muestra un manifiesto y un arsenal de armas con escritura en ellas mientras se ríe maniáticamente. pic.twitter.com/b3M4KVUX5h — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 27, 2025

Tenía un rifle, una escopeta y una pistola”, dijo Brian O’Hara, jefe de la policía de Minneapolis. «Dos niños pequeños de 8 y 10 años fueron asesinados donde estaban sentados en los bancos», añadió.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió condolencias a las familias y afirmó que hay niños entre las víctimas.

“Los niños están muertos… estos niños estaban literalmente rezando”.

Incidente

El incidente ocurre durante en la primera semana de clases, un periodo en que las escuelas suelen reforzar medidas de acceso y coordinación con autoridades.

Seguidamente se indica que la Escuela Católica Annunciation atiende a estudiantes de preescolar a octavo grado (secundaria) en el sur de Minneapolis.

Además se indica que los niños participaban en una misa especial por la primera semana de clases.

Autoridades estatales y federales respondieron a una alerta de tiroteo en la escuela e iglesia católica #Annunciation de Minneapolis, Minnesota, #EEUU.



Medios locales informan de un "número importante de víctimas, entre ellos niños".



Este tiroteo es el cuarto en Minneapolis en… pic.twitter.com/6PRCowOSxg — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 27, 2025

Elementos de seguridad llegaron rápidamente al lugar y confirmaron que el agresor fue “controlado” y declarado muerto tras el operativo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó en X que recibió notificación del ataque y aseguró que seguirá compartiendo actualizaciones oficiales.

“Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia”, escribió.

Ciudad EE.UU

Por otra parte, la ciudad de Minneapolis confirmó en su cuenta oficial que “no hay amenaza activa para la comunidad”, aunque pidió a la población mantenerse alejada de la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

El incidente ocurre tras una ola de falsas denuncias de tiroteos en universidades del país durante el inicio del ciclo escolar, lo que ha generado mayor tensión en comunidades educativas de EE.UU