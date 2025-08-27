Inevitable evacuación de Gaza: Israel

Israel: Decenas de miles de manifestantes se congregaron en Tel Aviv exigiendo un alto el fuego para repatriar a los rehenes

Regeneración, 27 de agosto de 2025. En redes destacan que el ejército israelí ha dicho a los palestinos que la evacuación de la ciudad de Gaza es «inevitable».

Esto, «mientras sus fuerzas se preparan para conquistarla», señala la BBC de Londres.

Por otra parte, se indica que en una publicación en X el miércoles, el portavoz militar árabe Avichay Adraee dijo que las familias que se reubican en el sur «recibirían la ayuda humanitaria más generosa».

Asimismo, los tanques israelíes avanzaron sobre una nueva zona de la ciudad de Gaza durante la noche, obligando a más residentes a huir, según testigos.

Se destaca además que miles de personas ya se han mudado debido a los recientes avances israelíes, principalmente a otras partes de la ciudad.

Esto es, donde aún viven cerca de un millón de palestinos.

El llamado a la evacuación se produce mientras se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, presida una reunión sobre una visión de posguerra para Gaza en la Casa Blanca.

A principios de agosto, Israel anunció planes para ocupar toda la Franja de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, que describió como el último bastión de Hamás.

Condena

Cabe destacar que la ONU y organizaciones no gubernamentales han advertido que una ofensiva israelí en la ciudad de Gaza tendría un «horrible impacto humanitario».

A última hora del martes, los tanques entraron en el distrito de Ibad al-Rahman, en las afueras del norte de la ciudad.

E incluso, destruyendo varias casas, informó la agencia de noticias Reuters.

«De repente, oímos que los tanques avanzaban hacia Ibad al-Rahman, el sonido de las explosiones se hizo cada vez más fuerte y vimos a la gente huyendo hacia nuestra zona».

Lo anterior, dijo Saad Abed a Reuters en un mensaje desde su casa en la calle Jala, a aproximadamente 1 km (0,6 millas) de distancia.

El miércoles, según se informa por el portal británico, los tanques se retiraron a Jabalia, una zona más al norte donde habían estado operando.

También continuaron los bombardeos en los distritos de Shejaiya, Zeitoun y Sabra de la ciudad de Gaza.

Combates

El ejército israelí dijo en un comunicado el miércoles que sus tropas habían participado en combates en el área de Jabalia y en las afueras de la ciudad de Gaza.

Añadiendo asimismo que habían eliminado una «célula terrorista» y localizado una instalación de almacenamiento de armas.

Como se sabe el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la intención de Israel de conquistar toda la Franja de Gaza.

Esto, después de que las conversaciones indirectas con Hamás sobre un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes fracasaran el mes pasado.

Pero Netanyahu enfrenta presión tanto internacional como nacional.

Marcha

Cabe destacar que el martes por la noche, decenas de miles de manifestantes se congregaron en Tel Aviv exigiendo un alto el fuego para repatriar a los rehenes israelíes restantes retenidos por Hamás.

Al tiempo que el portal precisa que se cree que solo 20 de los 50 rehenes siguen con vida.

Finalmente se indica que el martes en Washington, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo que la Casa Blanca estaba trabajando en «un plan muy integral» para la Gaza de la posguerra.

Le dijo a Fox News que el plan «para el día siguiente» se discutiría en una «gran reunión en la Casa Blanca» presidida por Trump el miércoles, precisa el prestigiado portal.