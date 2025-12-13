Mortal ataque aéreo de la junta contra hospital en Myanmar

El ataque perpetrado por la junta en el estado de Rakhine, dejó un saldo de al menos 33 personas muertas y 70 heridas

Regeneración, 12 de diciembre 2025– El Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar (IIMM) pidió el viernes a testigos y otras personas con conocimiento directo que presentaran información sobre un ataque aéreo mortal contra un hospital en el estado de Rakáin a principios de esta semana.

Comunicado

En un comunicado, el mecanismo indicó de un ataque aéreo contra el Hospital General Mrauk-U el 10 de diciembre.

El ataque habría golpeado la instalación de 300 camas mientras estaba llena de pacientes, matando al menos a 33 personas e hiriendo al menos a otras 70.

El IIMM afirmó que los hospitales son objetos civiles especialmente protegidos bajo el derecho internacional y «no deben ser atacados».

Señalando que esta protección también se extiende al personal médico y a los enfermos y heridos.

Ataques

«Los ataques deliberados o indiscriminados contra estas personas y objetos protegidos son una violación del derecho internacional y pueden constituir un crimen de guerra», afirmó.

El incidente puede ser «uno de los ataques más letales contra hospitales» desde la toma del poder por parte de los militares en Myanmar en febrero de 2021, señala el comunicado.

Añade que los repetidos ataques a las instalaciones médicas han limitado aún más el acceso de los civiles a los servicios esenciales en medio del conflicto y la violencia en curso.

El mecanismo dijo que está buscando información de primera mano de sobrevivientes, pacientes, cuidadores, personal médico y otros testigos.

Así como de organizaciones con conocimiento directo del incidente.

Detalles

Se solicitan detalles sobre las víctimas y los heridos, los daños al hospital y a los edificios circundantes.

Las aeronaves y las armas utilizadas, el origen de las aeronaves, cualquier material o apoyo financiero que pueda haber facilitado el ataque.

También el personal involucrado y si se emitieron advertencias de evacuación antes del ataque.

OMS

El Dr. Tedros, director de la OMS, publicó un mensaje en X, en el que se expresa que están «consternados por el ataque al Hospital Mrauk-U en el estado de Rakhine, Myanmar.

Al menos 33 personas han muerto y 20 han resultado heridas, incluyendo trabajadores sanitarios, pacientes y familiares.

La infraestructura del hospital resultó gravemente dañada, con quirófanos y la sala principal de hospitalización completamente destruidos» expresa el mensaje.

«El Hospital Popular Mrauk-U es el centro de atención primaria de la zona y proporciona servicios de salud y urgencias, atención obstétrica y capacidad quirúrgica.

Interrupción sanitaria

Este ataque interrumpirá el acceso a la atención sanitaria para comunidades enteras» lamenta el texto.

Se trata de «el 67.º ataque a la salud verificado por @WHOMyanmar (OMS Myanmar) este año. Cada ataque a la atención médica es un ataque a la humanidad.

Los centros de salud, los pacientes y los trabajadores de la salud deben estar protegidos en todo momento. ¡Detengan los ataques a la atención médica!», exige el mensaje.

Por otra parte, un experto de la ONU instó el viernes al Reino Unido a ayudar a movilizar la oposición internacional a la junta militar de Myanmar y sus elecciones planeadas para finales de este mes.

Tom Andrews

«Me alienta el rechazo del Reino Unido al plan electoral de la junta».

Dijo Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, en una declaración al final de su visita al Reino Unido.

Insto al Gobierno del Reino Unido a que se ponga en contacto proactivamente con otros gobiernos, especialmente los de Asia, para garantizar que hagan lo mismo.

Un rechazo firme y coordinado a estas elecciones fraudulentas es esencial para negar a la junta los medios para fabricar credibilidad y legitimidad, afirmó.

Medidas contundentes

Andrews afirmó que el Reino Unido debería tomar medidas más contundentes ante el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Myanmar.

«Mientras el ejército continúa intensificando sus ataques contra civiles, el Reino Unido no ha impuesto nuevas sanciones específicas contra la junta desde octubre de 2024.

Y las vías de protección para la población desesperada de Myanmar parecen estar reduciéndose debido a las nuevas políticas anunciadas», declaró.

También criticó la respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU a la crisis y añadió:

Aumentar visibilidad

«Como redactor del Consejo de Seguridad sobre Myanmar, insto al Gobierno del Reino Unido a aumentar la visibilidad de la crisis y al mismo tiempo exigir que la junta rinda cuentas».

En referencia al bombardeo del hospital en el estado de Rakhine, Andrews dijo que estaba horrorizado por el ataque al Hospital General Mrauk-U en el Día de los Derechos Humanos.

«Este ataque, perpetrado en un día en el que reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, ilustra y subraya el total desprecio de la junta…

…por las vidas de los civiles y la flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos», afirmó.

Posición de privilegio

«El Reino Unido se encuentra en una posición privilegiada para impulsar una respuesta internacional contundente», declaró Andrews.

«El pueblo de Myanmar ha demostrado una valentía extraordinaria. Se merece una respuesta internacional a la altura de su determinación».