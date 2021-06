El día que Krauze publicó artículo contra el NYT y luego desinvitó a articulista

Enrique Krauze invitó a colaborar en la revista Letras Libres a Amber A’Lee Frost, quien escribió un excelente artículo en contra del New York Times, pero el texto le molestó tanto a Krauze que le retiró la invitación, asegura Ricardo Sevilla.

Regeneración, 14 de junio de 2021. Ricardo Sevilla aseguró, vía Twitter, que en una ocasión Enrique Krauze invitó a la escritora y activista a escribir en la revista Letras Libres y el resultado fue un excelente artículo contra el ”New York Time, sin embargo, a Krauze no le gustó y no volvió a invitarla a escribir.

Amber A’Lee Frost es una reconocida escritora, copresentadora del podcast Chapo Trap House y columnista de The Baffler. Su trabajo ha sido presentado en Jacobin, el Columbia Journalism Review, Salon, Temas de Actualidad, y la Nueva República, entre otros. Ha sido miembro activo de Democratic Socialists of America durante más de 10 años.

Prefiero Financial Times

En 2019 escribió para Letras Libre el texto titulado “Por qué prefiero Financial Times sobre el New York Times”, en el que asegura que después de hojear durante cinco u ocho segundos el periódico The New York Times decide “tirarlo a la basura con desprecio”.

Dice ser “Socialista con mayúscula… una especie de bicho raro para mis colegas de las instituciones mediáticas tradicionales”.

Asevera que después de desechar el NYT lee casi todas las secciones del Financial Times porque “es mejor periódico. Hace una cobertura del mundo tal y como es: una batalla global no de ideas o valores, sino de intereses económicos y políticos.”

Sobre el New York Times dice que es “el buque insignia del triunfalismo liberal; sigue la línea del “fin de la historia” de Francis Fukuyama, la noción de que todo conflicto ideológico serio llegó a su fin con la suspensión de la Guerra Fría, y que ya no hay mucho en juego en las disputas políticas del futuro más allá de acuerdos comerciales regionales y el ajuste de los tipos de cambio.”

Declive periodística

Incluso, asevera que The New York Times analiza de manera compulsiva y escruta ad nauseam cualquier cosa que diga Trump porque eso le sirve para pagar las facturas y cultivar una audiencia a la que adula y mantiene estimulada. Solo hay que ver el “Empujón Trump”, el incremento del 66% en los beneficios del periódico por agotar cualquier iteración posible de comentario, especulación o invectiva sobre Donald.

Habla del declive de la industria periodística estadounidense en la que muchos periódicos locales han sido “destrozados o desguazados”.

En Estados Unidos los grandes periódicos liberales no tienen ya la influencia que presumían en el pasado, pero ¿cuál es su responsabilidad?

