Cae el Padrino jefe de Bar Adelita acusado de red de trata

En Guadalajara detienen a Juvenal «N», prófugo y con ficha roja de Interpol. Bar Adelita: Ganancias de 100 millones de pesos mensuales

Regeneración, 12 de marzo de 2026. En redes destacan la aprehensión de Juvenal N, alias el Padrino, señalado como presunto jefe de una red de trata de personas desde el Bar Adelita, en Tijuana, Baja California.

Como se sabe el personaje contaba con ficha roja de la Interpol, considerado prófugo de la justicia.

Agarrado

Al tiempo que se indica que gentes de la Agencia de Investigación Criminal ubicaron al sospechoso en una zona residencial de la periferia de Guadalajara.

Siendo detenido en torno a las dos de la tarde, tras varios meses de labores de inteligencia.

Y es que en enero pasado el indiciado se reunión con su defensa legal en Mexicali para buscar respaldo entre jueces estatales para evitar su detención.

Lo anterior derivado de la orden de aprehensión vigente y la ficha roja emitida por Interpol. Tras su captura, presentado ante un juez de control en Hermosillo, Sonora.

Al tiempo que se indica que el sujeto operaba con amenazas, vigilancia constante y mecanismos de coacción para impedían a víctimas denunciar.

E incluso, se señala que obtenía ingresos superiores a 100 millones de pesos mensuales por la explotación sexual de mujeres de distintas nacionalidades.

Dinero

Por otra parte, las investigaciones revelaron al menos 60 propiedades ligadas, entre hoteles, ranchos ganaderos y estaciones de servicio en Aguascalientes y el municipio de San Francisco de los Romo.

Además, relaciones económicas con 22 empresas de distintos sectores, incluidas constructoras, inmobiliarias, tequileras y hoteles.

Por ello, es señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de trata de personas en la frontera norte del país.

Imperios

Se destaca en redes que del año 2000 al 2022 se consolidó la organización liderada por Juvenal Jiménez Loza, alias el Padrino.

Mismo quien utilizó el bar como epicentro de una red de trata de personas y prostitución forzada, generando ganancias estimadas en 100 millones de pesos mensuales.

Se acusa que el grupo operaba gozaba de protección de miembros de los tres niveles de gobierno, desde luego, policías y jueces.

Y, quienes presuntamente recibían sobornos y servicios de las víctimas.

Sin embargo, el 23 de febrero de 2023, la Fiscalía federal y Marina realizaron un operativo masivo en la Zona Norte de Tijuana.

Con ello, asegurando el Bar Adelitas y el Hotel Coahuila por delitos de delincuencia organizada y trata de personas.

Guardias privados y policía a las afueras del Bar Adelitas previo a la agresión contra nuestro compañero José Luis Camarillo, quien estaba ahí luego que fue escenario de un feminicidio anoche. Un bar, operando en Semáforo Rojo por pandemia. ¿En serio no se daban cuenta? pic.twitter.com/EkLqKuWDd7 — Alejandra Guerra (@alisguerra8) February 11, 2021

Para agosto de 2023 el caso llegó a la conferencia Mañanera de la Presidencia, donde se exhibió al juez de control Enrique Hernández Miranda por presuntamente favorecer a la organización criminal con resoluciones contrarias a la justicia.

Por otra parte, en octubre de 2023 se reportó la detención y procesamiento de Servando Díaz López, alias «El Guante», administrador del bar acusado de cobrar cuotas y castigar a las víctimas.

Seguidamente, otro hecho en el caso ocurrió en agosto de 2024.

Esto es, que un tribunal en Mexicali contempló la posibilidad de devolver la posesión del inmueble a «El Padrino» tras la concesión de un amparo.

Para el 8 de noviembre de 2024, Jiménez Loza fue declarado sustraído de la justicia tras no presentarse a una audiencia en Hermosillo.

Por ello, se solicitó la intervención de la Interpol para emitir una ficha roja, tras reportes de que el sospechoso caminaba libremente en Aguascalientes poco antes.

Años

Febrero de 2025: Una jueza en Sonora otorgó dos amparos en un mismo día a favor de «El Padrino», dificultando su captura.

Para rematar, el 7 de marzo de 2025: El bar anunció su cierre definitivo, alegando extorsión y acoso por parte de autoridades y negocios competidores.

La defensa de #JuvenalJiménez, alias “El Padrino”, presunto líder de una red de trata en el Bar Adelitas de #Tijuana, busca que la Suprema Corte atraiga su caso. #NoticiasImagen #LoDijoZea @FranciscoZea por @ImagenTVMex pic.twitter.com/hMS130cI2W — imagenzea (@imagenZea) March 5, 2026

Noviembre de 2025: Se renovó el escrutinio judicial cuando nuevas magistradas y jueces fueron asignados para revisar los amparos y órdenes de aprehensión pendientes contra los líderes de la red.

Así en diciembre de 2025 se denunció que la organización criminal ofrecía hasta un millón de pesos para silenciar a las víctimas que mantienen denuncias activas por trata y lavado de dinero.