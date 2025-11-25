El PAN «no descarta» a Salinas Pliego como candidato en 2030

Romero Herrera, dirigente del PAN, planteó que Salinas Pliego podría ser el candidato blanquiazul para la elección de 2030.

Regeneración, 24 de noviembre 2025– Jorge Romero, dirigente nacional del blanquiazul dice que Salinas Pliego podría ser el candidato del Partido Acción Nacional para la Presidencia de México en 2030 si el empresario estuviera interesado y la ciudadanía también mostrara apoyo.

🔵👤#Nacional| El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego podría convertirse en candidato presidencial del partido para 2030 si decide participar y consigue apoyo ciudadano pic.twitter.com/vZtAXzH8Ab — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) November 24, 2025

Prospectos presidenciales

En una entrevista con El País, Romero Herrera fue cuestionado sobre prospectos para la siguiente elección presidencial.

El dirigente del partido de derecha señaló al presidente de Grupo Salinas como una de las opciones.

«A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos».

Indicó el líder, quien afirmó que nadie está descartado en el partido, ya sea que formen parte del mismo bloque político o no.

Salinas Pliego ha dejado entrever sus intenciones de convertirse en Presidente de México bajo su Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC).

El PAN abrió la puerta a Ricardo Salinas Pliego como posible candidato presidencial rumbo a 2030, días después del fallo que lo obligó a pagar más de 48 mil millones en impuestos.



Revísalo en #ElDailyDiario con @alediaazdelaveg en YouTube: https://t.co/FryYt9hVHQ — Abejorro (@AbejorroMedia) November 24, 2025

Frente opositor

Un frente opositor al actual Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Cuarta Transformación que fue presentado formalmente en septiembre.

El empresario ha recibido recientemente fuertes golpes por parte del Poder Judicial, que le ordenó el pago de más de 40 mil millones de pesos que adeuda al fisco mexicano.

Además, ha emitido varios mensajes diciendo que buscará la presidencia, con el objetivo de sacar a los «zurdos de mierda» del país.

«¡Es momento de unirnos por un México próspero!

Mi esposa, María Laura Medina, y yo estamos convencidos de que todos merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción.

Un país donde el Gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde, al menos, se nos garantice vivir tranquilos.

¿Tú estás a favor de un México sin violencia y sin corrupción, o prefieres que continúe la corrupción?», publicó el empresario en X el 15 de septiembre.

Discurso

También, a mediados de octubre, en un evento que organizó por su cumpleaños 70, el dueño de Grupo Salinas ofreció un discurso evidente.

Este estuvo lleno de anécdotas, reflexiones y declaraciones que apuntaron a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la presidencia.

El magnate repasó su trayectoria y lanzó una crítica directa al Gobierno federal, al que ha acusado en múltiples ocasiones de orquestar una persecución política en su contra.

A pesar de su tono directo y provocador, el empresario adeuda 74 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Después de 40 años de hacer negocios y cosas, creo que es momento de retomar el tema de la cosa pública”, declaró ante familiares y amigos.

“¿De qué sirve tener negocios y ser exitosos cuando el entorno se te ‘despedorra’ de las manos?”, cuestionó.

Nueva etapa

Salinas Pliego anunció que en los 20 años que le quedan buscará entrar en una “nueva etapa”, que definió como “otro reto”.

Aunque no detalló si se trata de una candidatura formal, el tono del mensaje dejó entrever una intención política clara.

El empresario cerró con una frase que encendió las redes: “¿Y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”.

Posteriormente, las y los asistentes le aplaudieron y le gritaron: «¡Presidente! ¡Presidente».

En la entrevista que sostuvo con El País, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también mencionó los nombres de Margarita Zavala y Ricardo Anaya.

Los enuncia como posibles cuadros para competir en la elección presidencial de 2030.

«Si Margarita Zavala levantara la mano, pero súper absolutamente claro que sí», declaró el líder de Acción Nacional.

Afirmó asimismo que a Ricardo Anaya «lo conoce todo el país», recordando su pasada candidatura en 2018.

Presidenciables

Otros de los nombres que fueron planteados por Romero Herrera fueron los de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

También se mencionaron a Libia García, Gobernadora de Guanajuato; Tere Jiménez, Gobernadora de Aguascalientes; y Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro.

Incluso fue mencionado el polémico Mauricio Vila Dosal, exgobernador de Yucatán y actual Senador.

«Tenemos perfiles de sobra y no nos cerramos a los externos», afirmó el dirigente del PAN.

Asimismo, al ser interrogado sobre si él mismo estaría dispuesto a contender por la Presidencia de México, sostuvo que no lo haría.

Esto se debe a que considera «absolutamente incompatible querer ser director técnico y delantero». «No se vale, no se debe», enfatizó.