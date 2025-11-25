Jimmy Cliff, pionero e impulsor del reggae, fallece a los 81 años

El músico jamaiquino Jimmy Cliff falleció tras complicaciones de salud, dejando un legado imborrable en la música y el cine mundial

Regeneración, 24 de noviembre 2025– Jimmy Cliff, uno de los grandes pioneros e impulsores del reggae a nivel internacional, voz de “Reggae Night” y referente esencial de la música jamaiquina, ha muerto a los 81 años.

The iconic Jimmy Cliff has passed away at 81



known for hits like Many Rivers to Cross, The Harder They Come, and You Can Get It If You Really Want, died at 81 following a seizure after contracting pneumonia



RIP

Neumonía

La noticia se dio a conocer a través de una publicación en Instagram realizada por su esposa, Latifa Chambers, quien detalló que la causa fue una neumonía posterior a una convulsión.

Con su fallecimiento, el mundo pierde una voz fundamental en la difusión global del reggae y un embajador indiscutible de la cultura isleña.

Según informó The Washington Post, la carrera de Jimmy Cliff abarcó más de siete décadas.

No solo grabó decenas de álbumes, sino que también dejó una huella imborrable en la historia cinematográfica y musical.

Nacido como James Chambers en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944, Cliff irrumpió en la escena musical movido por una infancia difícil.

Jimmy Cliff – Many Rivers To Cross 🕊️

Abandonado por su madre siendo apenas un bebé y criado junto a nueve hermanos, su destino parecía alejado de la fama.

Su padre, sastre y jornalero agrícola, mantenía el hogar en condiciones modestas.

Historia

Desde niño, Cliff se destacó en el coro de la iglesia y ganaba dinero en la calle gracias a su voz, vendiendo periódicos y vocalizando titulares hasta captar clientes.

A los 13 años, Cliff dejó su tierra natal y se trasladó a Kingston.

Su intención inicial era asistir a la escuela nocturna y aprender un oficio, aunque siempre tuvo la convicción de que el canto era su verdadera vocación.

Rest in peace, Jimmy Cliff…

En Kingston, se asentó en Trench Town, un barrio con altos índices de criminalidad, pero célebre por su efervescencia musical.

Allí, entre micrófonos improvisados, músicos y marihuana, Cliff adoptó su apellido artístico, inspirado por lo imponente de los acantilados y el tamaño de sus aspiraciones.

Durante su adolescencia, participó en concursos de talentos y compuso “Dearest Beverley”.

Leslie Kong

Esa canción atrajo la atención de Leslie Kong, empresario chino-jamaiquino que se convirtió en su primer productor.

Juntos grabaron éxitos como “Hurricane Hattie”, “King of Kings” y “Miss Jamaica”.

I don't know if it's possible for someone to be more alive than Jimmy Cliff is in this clip from The Harder They Come. I don't think I can put into words what this whole record means to me. It's overwhelming in so many ways, his positivity in the face of sadness… his incredible…

Cliff no solo interpretaba, sino que también presentó a otros músicos, incluyendo a Bob Marley, ante Kong, lo que marcó un hito temprano en la expansión del reggae.

El salto a la proyección mundial del reggae tiene como punto de inflexión la participación de Cliff como protagonista en la película The Harder They Come (1972).

Cine

En el filme, Cliff encarnó a Ivanhoe Martin, un joven del campo que busca una carrera como cantante pero se convierte en un forajido, víctima de la corrupción y abuso policial.

El largometraje se convirtió en una obra de culto desde su estreno y su banda sonora, compuesta en gran medida por canciones del propio Cliff.

Además, contribuyó decisivamente a dar a conocer el reggae fuera de Jamaica y a consolidar la cultura y el dialecto caribeño en el panorama internacional.

A la par de su impacto en el cine, la discografía de Cliff dejó clásicos fundamentales.

Clásicos

Su canción “Vietnam” (1969) fue reconocida por Bob Dylan como una de las protestas más significativas del siglo XX.

Mientras que su versión de “Wild World” de Cat Stevens y el triunfo con “I Can See Clearly Now” —para la película Cool Runnings— lo catapultaron al Billboard Hot 100 y a los primeros lugares en Europa.

De "Reggae night" à "Hakuna Matata", les nombreux succès de Jimmy Cliff ont fait de lui une légende du reggae.



🎶Redécouvrez en archives cinq tubes du chanteur jamaïcain décédé à l'âge de 81 ans. pic.twitter.com/u8ssy6znbS — INA.fr (@Inafr_officiel) November 24, 2025

Temas como “You Can Get It If You Really Want” y “Many Rivers to Cross” alcanzaron dimensiones universales.

Esta última fue versionada posteriormente por figuras como John Lennon, Linda Ronstadt y Bruce Springsteen.

Aunque el boom internacional del reggae reposó posteriormente en los hombros de Bob Marley, tras su muerte en 1981 Cliff se consolidó como uno de los padres del género.

Actividad artística

Ganó premios Grammy por “Cliff Hanger” (1985) y “Rebirth” (2012) y mantuvo intensa actividad artística y de giras hasta sus últimos años.

I'd never claim to be a diehard Jimmy Cliff fan, but I remember watching this performance on Later, and being utterly blown away.

En 2022 lanzó Refugees, álbum motivado por la crisis humanitaria global.

A la vez que promovía el trabajo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y denunciaba el racismo sistémico que enfrentan quienes huyen de la miseria.

Jimmy Cliff (1944-2025) l'artiste légendaire du Reggae s'en est allé… Que la terre de nos Ancêtres te soit légère.

Aún así, nunca permitió que su obra quedara ligada a ideologías, recordando que “hago mi música para la gente”.

Su muerte marca el cierre de una era para el reggae, pero su legado permanece vivo en la historia universal de la música.