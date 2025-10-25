El Zar de la Basura: el poder de la basura en México

Crónica sociológica de Héctor Castillo sobre Rafael Gutiérrez Moreno, líder de pepenadores de basura del antiguo caciquismo urbano en la CDMX

Regeneración, 23 de octubre de 2025.– En El Zar de la Basura, Héctor Castillo Berthier reconstruye con rigor sociológico y narrativa testimonial la vida de Rafael Gutiérrez Moreno, líder de pepenadores y figura clave en el manejo de residuos en la Ciudad de México durante el siglo XX.

El libro expone el ascenso de un cacique urbano que, desde la miseria, construyó un imperio económico y político basado en el control de los tiraderos a cielo abierto.

Investiga basura

Castillo, sociólogo y periodista, entrelaza investigación de campo, crónica y denuncia para revelar las redes de corrupción, violencia y clientelismo.

Los cuales sostuvieron el poder del llamado “Zar de la Basura”.

El relato, crudo y sin concesiones, muestra cómo la basura se convirtió en moneda de cambio, fuente de riqueza y herramienta de dominación.

El texto interpela al lector contemporáneo al evidenciar cómo las estructuras de poder informal siguen vigentes, ahora heredadas por los descendientes del Zar.

¡Crecen tan rápido! 🥹

La obra no sólo documenta un caso emblemático de caciquismo urbano, sino que plantea preguntas urgentes sobre justicia social, memoria histórica y modernización política.