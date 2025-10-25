Trumpismos Neoliberales y autoritarios: Miguel Urbán

Análisis crítico del autoritarismo global, escrito por Miguel Urbán y publicado por el Fondo de Cultura Económica.

Regeneración, 23 de octubre de 2025.– El libro, cuyo autor es Miguel Urbán (ex-eurodiputado y miembro de Anticapitalistas), ofrece un análisis riguroso y urgente sobre el auge global de la extrema derecha en el siglo XXI, proponiéndose como una herramienta esencial para la lucha antifascista y anticapitalista.

Su enfoque trasciende el simple concepto de populismo para proponer un nuevo marco teórico: el «autoritarismo reaccionario».

⚠️Unos apuntes rápidos sobre la victoria popular de la Cancelación de la vuelta ciclista 🚴



Como coreábamos ayer por la tarde, esta carrera la gana Palestina🇵🇸 y así fue, estamos ante el mayor ejemplo internacional de boicot a Israel en la historia reciente, que seguramente… pic.twitter.com/f1NDmDoB21 — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) September 15, 2025

Líderes Virales y Amenazantes

Trump no es un fascista clásico; es un pliegue reaccionario nuevo. Su liderazgo es arrogante, impredecible, viral e impositivo, desafiando categorías políticas tradicionales.

La extrema derecha global tiene a Trump, Milei, Bolsonaro y Netanyahu como sus máximos exponentes. Todos ellos combinan neoliberalismo económico con férreas políticas conservadoras.

Autoritarismo Reaccionario

El autor Miguel Urbán lo llama “autoritarismo reaccionario” en su nuevo libro. Este concepto une el ultraliberalismo capitalista con valores reaccionarios, morales y sociales.

El fenómeno es propio del impasse de la gobernanza neoliberal y la crisis del capitalismo. Urbán lo define como inestable: mezcla fascismo, bonapartismo y plutocracia.

"Hay que dar vueltas a como podemos utilizar diferentes repertorios de acción colectiva para enfrentar a la extrema derecha e intentar enfrentar el objetivo que está buscando"@MiguelUrban sobre Vito Quiles en la UAB 👇🏽



📺 EL TABLERO | https://t.co/WvApit0mQC pic.twitter.com/Cy4eYinlKF — El Tablero | Canal Red (@ElTablero_TV) October 17, 2025

Cuatro Claves del «Trumpismo»

Para entenderlo mejor Miguel Urban desprende cuatro ejes de análisis: 1. Nacionalismo autoritario: Es xenófobo, demagogo, machista y negacionista del cambio climático; 2. Captación obrera: Aprovecha la falta de orden político de la clase trabajadora y facciones pequeño burguesas.

3. Uso del Ejecutivo: Emplea el poder estatal para gestionar la tendencia a la crisis del sistema; 4. Ideología nihilista: Una mezcla de nihilismo, individualismo e indiferencia ante estragos ecológicos.

Las Preguntas Urgentes

¿Qué hay detrás de esta emergencia reaccionaria global en pleno siglo XXI? ¿Podría resurgir un totalitarismo neofascista con nuevas formas? Urbán analiza crisis, desigualdad y pánico identitario como sus raíces profundas.

El Manual de Combate

Tesis sobre las mutaciones del poder corporativo en tiempos de necrocapitalismo@MiguelUrban | @pramiro_ https://t.co/SwReSUYwSi — Viento Sur @fvientosur.bsky.social (@FVientosur) October 5, 2025

El libro explora once rasgos de esta ultraderecha, de la conspiranoia digital al antifeminismo. Estudia a Milei, Bukele, Bolsonaro y el uso de Telegram y fake news.

Denuncia el terrorismo de ultraderecha, una amenaza a menudo ignorada.

Concluye con la fuerza de la resistencia feminista chilena y Black Lives Matter. Es una radiografía esencial para combatir la internacional reaccionaria.