Embarcación con 27 menores de edad interceptada por la Marina

Embarcación en altamar llevada a Topolobampo. Navegaban 26 varones menores de edad, una niña y un jóven de 18 años. Sin bitácora

Regeneración,30 de octubre 2025– Una embarcación fue interceptada por elementos navales, los cuales descubrieron que llevaba a 28 personas del sexo masculino, la mayoría de ellos menores de edad. El navío no cuenta con bitácora de viaje.

¡IMPRESIONANTE RESCATE! 😱😱



La Marina rescata a 28 niños y adolescentes secuestrad0s en un carguero rumbo a Sinaloa, de un barco que tenía destino el puerto de Topolobampo cerca de Los Mochis. pic.twitter.com/uEevQixUD0 — TORI Noticias (@tori_noticias) October 30, 2025

Traslado a Topolobampo

Por esa razón, las personas fueron trasladadas al puerto de Topolobampo, donde se espera que autoridades federales los reciba.

Según las versiones que se conocen, el personal naval procedió a una inspección de rutina en mar abierto.

El motivo fue el no tener conocimiento de la trayectoria y la razón del viaje de la embarcación pequeña.

🚨🚔| Así es el traslado de 28 menores hallados secuestrados en un barco 🚢 que arribó al puerto de Topolobampo a las instalaciones del DIF #Ahome. En la embarcación viajaban 27 niños 👦🏻 y una niña 👧🏻 de entre 13 a 17 años. Eran originarios de #Chiapas. pic.twitter.com/7rcgnADqbR — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 30, 2025

No se ha dado a conocer el sitio exacto donde fue interceptada la embarcación ni del puerto de donde zarpo.

Sin embargo, los datos que han surgido son que está por arribar al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, donde se concentraron los cuerpos de auxilio.

Procedencia desconocida

Hasta el momento no se sabe la procedencia de la embarcación ni la nacionalidad de las 28 personas.

La mayoría de ellos oscilan entre los 15 y los 17 años, por lo que se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) lo documente.

En un autobús de la Secretaría de Marina, las veintiocho personas, una de ellas del sexo femenino, son atendidos por personal médico…

…y psicólogos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, en el albergue que se habilitó para alojarlos.

Investigación

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando sus identidades y lugares de procedencia.

Se sabe que elementos navales detectaron en mar abierto la navegación de una embarcación, sin reporte de trayectoria, ni una bitácora.

🚨🌊 Alarma en Sinaloa: interceptan embarcación con 28 jóvenes; de ellos, 27 menores de 13 a 17 años, frente a las costas sinaloenses. Aunque se reporta como “rescate”, autoridades investigan tráfico y explotación laboral⚠️



Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) en #FórmulaNoticias pic.twitter.com/KZcKzQIk4L — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 30, 2025

Por ello se procedió a su intercepción y revisión, lo que permitió descubrir que habían 26 varones entre los quince y diecisiete años, una niña y un joven de 18 años.

Arribaron a un albergue que les dio alojamiento, alimentos y servicios médicos;

Se tendió una valla de elementos de seguridad para evitar que fueran fotografiados, cuidando sus identidades por ser menores de edad.

Sin embargo, hasta el momento sus identidades y procedencia siguen siendo desconocidas.

Posibles jornaleros

El Secretario del ayuntamiento de Ahome, Cutberto Ríos Beltrán dijo que presuntamente los 28 jovencitos, son jornaleros agrícolas, originarios del estado de Chiapas.

Por esta razón compete a las autoridades judiciales investigar su procedencia y los motivos por los que viajan en una embarcación.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, Vicefiscal General, explicó que en breve se iniciaran entrevistas con cada uno de los rescatados y los tripulantes de la embarcación;

Para conocer su origen, destino y la situación por la que se encontraban en una embarcación que fue interceptada en el mar por elementos navales.

28 menores de edad, 27 hombres y una mujer, fueron rescatados en una embarcación ubicada en el Golfo de California, entre Baja California Sur y Sinaloa. Presuntamente estaban privados de la libertad y tenían entre 13 y 17 años. #ALasTres con @noeliajmz | #nmásforo |… pic.twitter.com/1HxQ228Fih — N+ FORO (@nmasforo) October 30, 2025

Comentó que los datos preliminares que se tienen, es que son originarios del estado de Chiapas, lo cual se tiene que confirmar.

Aun así, toda esa información se tendrá que mantener en reserva, por tratarse, casi en su mayoría de menores de edad.