Toyota niega inversión de 10 mil millones de dólares en EE. UU.

Ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, indicó que no ha concretado ningún proyecto específico de inversión de Toyota en EE.UU

Regeneración, 29 de octubre 2025– Durante su gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que Toyota invertiría más de 10,000 millones de dólares en la construcción de nuevas plantas de fabricación en Estados Unidos.

Another fact check moment about Trump saying Toyota promised to invest 10 billion dollars in the U.S and Toyota said they never told him that only that they would continue creating jobs in the U.S.🤬 pic.twitter.com/d1wBB0tRHo — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) October 30, 2025

Trump

El mandatario señaló que la información le fue proporcionada por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante su encuentro en Japón.

«Me acaba de decir la primera ministra que Toyota va a montar plantas por todo Estados Unidos por valor de más de 10,000 millones de dólares»;

Afirmó Trump durante un discurso a las tropas estadounidenses en la base naval de Yokosuka.

Sin embargo, Toyota Motor aclaró al día siguiente que no había prometido explícitamente dicha inversión.

Ninguna cifra concreta

Hiroyuki Ueda, alto ejecutivo de la compañía, explicó que en las conversaciones con el gobierno japonés y la embajada estadounidense previas a la visita de Trump, no se discutió ninguna cifra concreta.

Según Ueda, Toyota continuará invirtiendo y generando empleos en Estados Unidos;

Tal como lo ha hecho en administraciones anteriores, pero no confirmó un compromiso de 10,000 millones de dólares.

Primera administración

«Durante la primera administración Trump, la cifra rondaba los 10,000 millones de dólares, así que probablemente surgió ese número en el contexto de nuestra trayectoria de inversión y empleo.

No dijimos específicamente que invertiríamos 10 mil millones en los próximos años», señaló Ueda desde el Japan Mobility Show en Tokio.

Presidente de Toyota

Añadió que el presidente de Toyota, Akio Toyoda, tampoco abordó el tema de una inversión específica durante su breve encuentro con Trump en la Embajada de Estados Unidos.

Por su parte, la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, indicó:

“Por el momento no se ha concretado ningún proyecto específico”, al ser preguntada sobre la promesa.