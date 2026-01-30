«Emergencia Internacional» responde Cuba a aranceles petroleros

«Amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países» señala la Cancillería de Cuba

Regeneración, 30 de enero de 2026. El gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió nuevamente a la orden ejecutiva de Trump para imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba.

Y es que Cuba califica este decreto como un «bloqueo total» y un intento de asfixia económica definitiva.

Por ello el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró hoy viernes una emergencia internacional.

RESPUESTA DE LOS PUEBLOS A LA ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP



El pueblo de #Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 30, 2026

«El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos…»

«…, constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países».

Lo anterior, escribió el diplomático en la red social X.

Agregó el canciller que «proviene total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana» de Estados Unidos.

Rodríguez refirió que la medida es también un peligro «para la Paz y la seguridad internacionales y para la supervivencia de la Humanidad frente a la amenaza nuclear y el cambio climático».

Y, por lo que declaró «una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza».

Fidel Castro explains why the US despises Cuba and is desperate to destroy it: "Our country does not drop bombs on other people, nor does it send thousands of planes to bomb cities. Instead our country sends doctors to those most lost corners of the world." pic.twitter.com/qrTUMgWSEC — ☀️👀 (@zei_squirrel) January 30, 2026

Un dia antes dicha Cancillería condenó en los términos más enérgicos: «Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país».

Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es.

Entre otras dijo que «la única influencia maligna es la que ejerce el gobierno de EEUU contra las naciones y los pueblos de Nuestra América».

A los que «intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia».

«Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo.

«…,, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas».

Declaración sobre aranceles por vender petróleo a Cuba



Soberanía y autodeterminación. Evitar crisis humanitaria. Mantener tradicional solidaridad con el pueblo de Cuba sin poner en riesgo a México #RegeneracionMx https://t.co/tkQ3BKDjxR — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) January 30, 2026

Como se sabe el presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva en la que, además de anunciar la aplicación de aranceles contra quienes envíen petróleo a la isla, declaró una «emergencia nacional» en virtud de la supuesta amenaza que representa Cuba para Estados Unidos y el resto de la región

Lo que más preocupa a la isla es la cláusula de Trump que impone aranceles punitivos a terceros países (como México o Venezuela) que suministren petróleo a Cuba.

Y ahora… Cuba



Te niegan el comercio. Te cercan. Te castigan durante generaciones. Te atacan por tierra, mar y propaganda.

Y cuando la economía está asfixiada por décadas de bloqueo criminal, entonces aparece Trump con sonrisa cínica: “Cuba no funciona”.

Estados Unidos no… pic.twitter.com/XyjoU4dDNe — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) January 30, 2026

Así, el canciller Bruno Rodríguez denunció que esto busca cortar el último aliento de la red eléctrica cubana.

Se subraya que Cuba busca movilizar a la Asamblea General de la ONU y pedir la intervención de aliados estratégicos como China y Rusia.

Pekín ya ha emitido declaraciones de «apoyo y asistencia» ante lo que consideran un «chantaje» de Washington.

En la isla, la noticia ha generado incertidumbre y el gobierno ha pedido a la población resistencia creativa.