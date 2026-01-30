Declaración sobre aranceles por vender petróleo a Cuba

Soberanía y autodeterminación. Evitar crisis humanitaria. Mantener tradicional solidaridad con el pueblo de Cuba sin poner en riesgo a México
Regeneración, 30 de enero de 2025. En redes destacan la declaración emitida por la presidenta de México con relación a la determinación de Trump de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.
Por ello, destacó una declaración formal, que leyó desde la conferencias las Mañaneras del Pueblo desde Tijuana, Baja California.
Declaración
Se trata de 4 puntos donde se establece la posición de México y se giran instrucciones a Relaciones Exteriores de México.
1.- México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional.
2.- La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crísis humanitaria de gran alcance, afectado directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano.
Situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes.
3.- He instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el dia de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano.
Apoyo
Además, seguidamente Sheinbaum subrayó se buscará mantener la solidaridad con Cuba.
4.- México buscará distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en linea con lo que ha sido historicamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional.
Además, precisó que pidió «al secretario de la Fuente, para conocer los alcances de la crisis humanitaria y nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano que es lo más importante».
En ese momento aclaró que no se trata de poner en riesgo a México.
«Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de aranceles».
Siempre buscar «las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo y buscar distintas maneras de apoyar».
Todos
Al tiempo que la presidenta recordó que incluso el propio EE.UU envía ayuda a Cuba, como alimentación y otros insumos.
«Nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, de buscar la solidaridad siempre con el pueblo cubano».
Por cierto no se tocó este tema en la llamada «con el presidente Trump. Y dado que no lo mencionó el, no tocamos el tema. Hablamos de la relación México- EE.UU, no se tocó el tema de Cuba».
Tras revelar lo anterior, apuntó que ya «en la tarde viene esta publicación» en relación al decreto de Trump.
E insistió: «Siempre vamos a buscar la vía diplomática. Hacer un llamado a la autodeterminación de los pueblos y evitar una crisis humanitaria en el pueblo cubano».