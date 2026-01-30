Declaración sobre aranceles por vender petróleo a Cuba

Soberanía y autodeterminación. Evitar crisis humanitaria. Mantener tradicional solidaridad con el pueblo de Cuba sin poner en riesgo a México

Regeneración, 30 de enero de 2025. En redes destacan la declaración emitida por la presidenta de México con relación a la determinación de Trump de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

Por ello, destacó una declaración formal, que leyó desde la conferencias las Mañaneras del Pueblo desde Tijuana, Baja California.

Declaración

Se trata de 4 puntos donde se establece la posición de México y se giran instrucciones a Relaciones Exteriores de México.

Aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba “podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”



Señaló la Presidenta @Claudiashein sobre el decreto publicado ayer por el gobierno de #DonaldTrump



“México buscará distintas alternativas para ayudar,… pic.twitter.com/zPUO5NkTmu — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 30, 2026

1.- México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional.

2.- La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crísis humanitaria de gran alcance, afectado directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano.

Situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes.

3.- He instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el dia de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano.

Desde la @CTAAutonoma rechazamos este nuevo ataque de EEUU contra Cuba demostrando que desde hace más de seis décadas el bloqueo es un crímen. Trump y su gobierno representan un peligro para el mundo y que sepan que Cuba es coraje, paz y solidaridad. Viva Cuba y su Revolución! pic.twitter.com/fzw29u2NSh — Adolfo Fito Aguirre (@adolfoacta) January 30, 2026

Apoyo

Además, seguidamente Sheinbaum subrayó se buscará mantener la solidaridad con Cuba.

4.- México buscará distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en linea con lo que ha sido historicamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional.

Además, precisó que pidió «al secretario de la Fuente, para conocer los alcances de la crisis humanitaria y nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano que es lo más importante».

En ese momento aclaró que no se trata de poner en riesgo a México.

«Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de aranceles».

Siempre buscar «las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo y buscar distintas maneras de apoyar».

Todos

Al tiempo que la presidenta recordó que incluso el propio EE.UU envía ayuda a Cuba, como alimentación y otros insumos.

«Nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, de buscar la solidaridad siempre con el pueblo cubano».

Por cierto no se tocó este tema en la llamada «con el presidente Trump. Y dado que no lo mencionó el, no tocamos el tema. Hablamos de la relación México- EE.UU, no se tocó el tema de Cuba».

Tras revelar lo anterior, apuntó que ya «en la tarde viene esta publicación» en relación al decreto de Trump.

E insistió: «Siempre vamos a buscar la vía diplomática. Hacer un llamado a la autodeterminación de los pueblos y evitar una crisis humanitaria en el pueblo cubano».