Emotivo abanderamiento a delegación Olímpica de Invierno

Sheinbaum abandera delegación olímpica para juegos de invierno. Donovan, Allan, Regina y Sarah protestan honrar la enseña patria

Regeneración, 12 de enero de 2025. En redes sociales destacan que es la primera vez que la presidencia abandera una delegación Olímpica de Invierno.

En este, caso, desde luego, el hecho encabezado por la presidenta de México desde Palacio Nacional.

Sheinbaum

Cabe destacar que Claudia tomó protesta a la delegación mexicana compuesta por 4 Olímpicos.

Se trata de Donovan Daniel Carrillo Suazo, Allan Daniel Corona Rodríguez, Regina Martínez Lorenzo y Sarah Schleper.

Quienes nos representarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, Italia.

Además se destaca que en el caso de Sarah, sus séptimos Juegos Olímpicos; Regina y Allan, primeros Juegos Olímpicos.

Desde luego, Donovan, con segundos Juegos Olímpicos. México participa en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1984 en Sarajevo.

Destacando los retos mayúsculos al competir contra potencias históricas en deportes invernales o, adaptarse a escenarios altamente técnicos.

Subrayado olímpico

«Hoy es un día histórico, porque no solo es la primera vez que se realiza un abanderamiento, por parte de la Presidencia a los atletas que van a los Juegos Olímpicos de Invierno…

«.., sino que será la primera vez que este abanderamiento lo encabeza una mujer Presidenta: nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Nuestras y nuestros atletas olímpicos de invierno saben que no compiten solos. «Llevan consigo el respaldo de su país y el orgullo de representar a México en la más alta competencia internacional».

Así dijo Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional del Deporte.

Jura

Seguidamente, la presidenta hizo, con toda formalidad, la toma de protesta:

«Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza nuestra independencia, soberanía, el honor, las instituciones; representa a nuestro pueblo y la integridad de su territorio.

«¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y justicia?

«¡Sí, protesto!», respondieron los 4 olímpicos invernales mexicanos. Y entonces, la presidenta, estipuló:

«Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con esta protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación».

«Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños».

«Muchas felicidades y les deseamos siempre el mayor de los éxitos. ¡Viva México!»

Después, el acto solemne de abanderamiento de la enseña patria, la entonación del Himno Nacional, la fotografía oficial y la palabra de la presidenta:

«¡Suerte!» -subrayó.