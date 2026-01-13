Fin a los ataques de Israel a hospitales en Palestina, clamor

Acceso humanitario inmediato, incondicional, sin trabas y sostenido a Palestina y a todas las zonas es innegociable

Regeneración, 12 de enero de 2025. En redes destacan que decenas de personalidades claman fin de los «ataques sistemáticos» de Israel a los hospitales en Palestina.

Actores, médicos y líderes de derechos humanos firman carta pidiendo la restauración de la atención médica en un sistema «colapsado».

Decenas, entre ellos artistas como Cynthia Nixon, Mark Ruffalo e Ilana Glazer, así como médicos, líderes de derechos humanos y organizaciones humanitarias.

Esto, en una carta dirigida al Estado de Israel y a los líderes mundiales.

Otros firmantes son Brian Eno, Rosie O’Donnell y Morgan Spector. Señaladamente la organización israelí B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos.

The voices of Gaza We lost…💔 pic.twitter.com/Z8LRSCNCiR — Censored Humans (@CensoredHumans) December 29, 2025

Dice

Estimados líderes mundiales: “Tengo mucho miedo… por favor, vengan”.

Ningún niño debería pronunciar estas palabras, no aterrorizado, solo, en sus últimos momentos.

Sin embargo, estas fueron las últimas palabras registradas de Hind Rajab, de 5 años, mientras suplicaba que una ambulancia la atendiera.

El 29 de enero de 2024, Hind pasó más de tres horas al teléfono con la Media Luna Roja Palestina, pidiendo ser rescatada tras el asesinato de sus familiares en su coche a manos del ejército israelí.

Durante más de tres horas, los rescatistas de la Media Luna Roja Palestina esperaron la autorización de las autoridades israelíes para llevar a cabo el rescate, pero fueron asesinados por las fuerzas israelíes tras la aprobación de su misión.

El asesinato de Hind, su familia y sus rescatistas no es una tragedia aislada, sino un reflejo devastador de una realidad más amplia.

Asedio

Una población entera ha sido asediada, con cientos de miles de heridos, desaparecidos y asesinados. Gaza tiene ahora el mayor número de niños amputados en la historia moderna.

Al menos 20 mil niños palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, vidas truncadas, voces silenciadas y futuros robados.

Sus asesinatos no pueden ignorarse, y las vidas de los niños palestinos y de todos los supervivientes que aún luchan por vivir deben ser protegidas.

El gobierno de Israel ha debilitado sistemáticamente el sistema sanitario de Gaza durante más de dos décadas.

Desde octubre de 2023, el sistema sanitario ha estado bajo ataque directo; 1.153 de los 2.925 ataques a la atención médica en todo el mundo tuvieron lugar solo en Palestina.

Los ataques sistemáticos de Israel a hospitales y el bloqueo ilegal han colapsado el sistema sanitario de Gaza.

Ha sido bombardeado hasta el colapso, y la mayoría de los hospitales han sido dañados o destruidos, lo que ha obligado a construir clínicas improvisadas mientras siguen siendo bombardeados.

En Cisjordania, el personal médico de emergencia a bordo de ambulancias también es bloqueado, golpeado, capturado y baleado.

Israel continúa bloqueando rutinariamente los servicios vitales para que no lleguen a los enfermos y heridos.

Y los niños siguen muriendo mientras se les niega el acceso al tratamiento para lesiones y enfermedades prevenibles, mientras que otros siguen muriendo a causa de los ataques israelíes.

Todo esto se puede detener.

Mediante sus políticas y actividades militares, el gobierno de Israel ha impuesto deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en Gaza y luego les ha negado la ayuda que podría salvarlos.

Israel ha atacado a civiles e infraestructuras civiles, incluido el personal médico y humanitario de cuyos servicios depende actualmente la supervivencia de la población.

Y bloquea rutinariamente la entrada de medicamentos, equipo médico, ambulancias y la circulación de personal médico dentro y hacia Palestina.

Estas son violaciones flagrantes del derecho internacional y, sin embargo, la comunidad internacional permite que Israel las lleve a cabo con impunidad.

Cese

El actual acuerdo de alto el fuego no ha puesto fin a la violencia ni a las restricciones a la ayuda.

Las fuerzas israelíes llevan a cabo ataques diarios en Gaza, a menudo con la complicidad, el silencio y la cobertura política de países aliados y sus líderes.

Si bien el sector privado y algunas agencias de la ONU han logrado intensificar sus actividades, estas no han alcanzado ni de lejos la necesidad.

Además, el gobierno israelí continúa bloqueando la asistencia humanitaria e impidiendo la entrada de suministros y personal médico esencial a Gaza en la escala requerida. En violación del derecho internacional humanitario.

En Cisjordania, los ataques a la atención médica y los desplazamientos masivos también continúan sin cobertura ni respuesta internacional.

Durante el pre estreno de su nueva película en Pekín, el actor y director Jackie Chan hablo de cómo se conmovió al ver el video de un niño de Gaza. pic.twitter.com/Gp0UwnsZWb — AJ+Español (@ajplusespanol) January 4, 2026

Deber

La comunidad internacional y sus líderes deben exigir lo siguiente:

a. El restablecimiento inmediato del acceso a la circulación entre Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, como parte integral del sistema sanitario palestino.

Se debe permitir que el personal médico y los pacientes reanuden su circulación en ambas direcciones, incluido el regreso a la Franja de Gaza tras recibir tratamiento.

b. El acceso humanitario inmediato, incondicional, sin trabas y sostenido a Palestina y a todas las zonas es innegociable.

La ayuda en espera de autorización en todos los cruces fronterizos, incluida Cisjordania, debe poder ingresar de inmediato como una obligación legal y moral, no como un concepto negociable.

También se debe facilitar el acceso al personal médico y humanitario que espera entrar desde Cisjordania y el extranjero sin más demoras ni restricciones arbitrarias.

Se debe garantizar la entrada de materiales necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura esencial en Gaza.

Lo anterior, incluyendo instalaciones médicas, clínicas temporales/móviles y alojamiento digno para las comunidades desplazadas por la fuerza (incluidas viviendas prefabricadas resistentes al invierno).

c. La liberación inmediata del personal médico y humanitario detenido arbitrariamente.

d. Rendición de cuentas. Documentar e investigar de forma independiente cualquier denegación de atención médica o cualquier ataque contra el personal, el equipo y las instalaciones médicos y humanitarios.

Exigir responsabilidades a los responsables ante tribunales nacionales, regionales e internacionales como medida de justicia.

Silencio no

El último llamado de ayuda de Hind fue respondido con silencio. Ese silencio no puede continuar. Cada día que la ayuda médica y el personal sanitario son bloqueados y atacados, las posibilidades de supervivencia de los niños corren mayor riesgo.

El gobierno de Israel debe rendir cuentas de sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego y el derecho internacional.

Sin una respuesta internacional clara y contundente, las muertes de palestinos y los patrones de obstrucción a la ayuda médica continuarán.

Ustedes, líderes mundiales, deben tomar medidas inmediatas para garantizar el paso seguro de los pacientes médicos que entran y salen de Gaza.

También deben priorizar la reapertura de todos los cruces y el restablecimiento del corredor Cisjordania-Jerusalén Este.

Que las últimas palabras de Hind les recuerden lo que está en juego: abrir todos los corredores, garantizar la entrada de ayuda en las cantidades y los artículos que se necesitan con urgencia, proteger al personal sanitario y garantizar que la vida de ningún niño termine en una súplica que el mundo ignore.

Lo anterior, conforme documentó The Guardian.