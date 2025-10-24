Empresarios de EE.UU. investigados por huachicol fiscal

Huachicol fiscal: No se podría explicar ingres de combustible de México si los implicados no tuvieran a alguien del otro lado: Sheinbaum

Regeneración, 23 de octubre 2025– Claudia Sheinbaum confirmó que hay empresarios estadounidenses en carpetas de investigación por huachicol fiscal. Además, dijo que de otra forma “no se podría explicar” cómo ingresaba el combustible a México.

#MañaneraPresidenta | ⛽🇲🇽 “No se podría explicar cómo entra combustible ilegal si no hubiera implicaciones del otro lado”, afirmó Claudia Sheinbaum.



Revela que hay carpetas de investigación por huachicol fiscal donde incluso se señalan empresarios de EE.UU. involucrados en las… pic.twitter.com/bJ5SxwGVrT — Juncal Solano (@juncalssolano) October 23, 2025

Investigación

La presidenta informó que empresarios de Estados Unidos están siendo investigados por contrabando de combustibles desde ese país.

Un negocio millonario que involucra también a altos mandos de la marina mexicana.

Este caso de tráfico de gasolinas y diésel, conocido en México como “huachicol fiscal”, fue desvelado el mes pasado por las autoridades.

Esto, tras la detención de un vicealmirante, cinco marinos, además de exfuncionarios de aduana y empresarios.

Mismos que conformaban una red criminal, vinculada también al robo de estos productos en el país.

Manuel Roberto Farías Laguna, el vicealmirante arrestado llegó a desempeñarse como secretario particular del jefe de Estado Mayor General de la Armada.

Sheinbaum

“Sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación”, afirmó la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum agregó que “no se podría explicar” cómo ingresaba el combustible a México si la organización criminal implicada “no tuviera a alguien del otro lado”.

La mandataria alegó que tras la investigación y las detenciones efectuadas por las autoridades el contrabando ya es “bastante” menor.

🇲🇽 Nacional | 23 de octubre

Sheinbaum confirma que hay empresarios de EE.UU. implicados en el caso de huachicol fiscal. El gobierno reporta 90 mil familias afectadas por las lluvias. Siete personas fueron asesinadas en Iguala, Guerrero. El despacho MMX, vinculado con la… pic.twitter.com/l26J8sAjO4 — México 5.0 (@mxdesobediente) October 23, 2025

Esto se evidencia en el incremento de las ventas de combustibles de la petrolera estatal Pemex y de los importadores legales.

“Hay varias carpetas de investigación en la fiscalía relacionadas con este tema, algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión”, agregó.

A principios de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención de funcionarios públicos…

…y directivos de empresas privadas presuntamente vinculados con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, en marzo.

Capturas

Las capturas fueron ejecutadas en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la FGR, tras la obtención de órdenes de aprehensión.

Entre las personas detenidas está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, excomandante de la 12 Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

Él es familiar del almirante Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Farías Laguna se encuentra implicado en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal;

Junto con otros elementos navales y funcionarios de aduanas, que habría operado en puertos estratégicos como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada.

Red criminal

La red es señalada por introducir grandes volúmenes de combustibles sin pagar impuestos ni cumplir regulaciones aduanales, provocando pérdidas millonarias al erario federal.

El pasado 9 de octubre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó que existen querellas en curso por un monto total de 16 mil millones de pesos.

Están relacionadas con casos de contrabando y facturación ilegal de combustibles.

El funcionario detalló que dichas denuncias se derivan de investigaciones específicas integradas por diversas áreas del gobierno federal y presentadas ante la FGR.

“Ese es el monto total de los expedientes, es el saldo histórico de los varios casos querellados y que obran en los registros”, añadió el secretario Amador.