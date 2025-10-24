Trump y Xi Jinping se reunirán en Corea del Sur

La reunión bilateral ocurrirá en la APEC el próximo 30 de octubre; se realizará durante la mañana antes de que Trump regrese a EE.UU

Regeneración, 23 de octubre 2025– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán el 30 de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), confirmó este jueves la Casa Blanca.

#WATCH | Washington, DC | On US President Donald Trump's Asia visit, White House Press Secretary Karoline Leavitt says, "President Trump's upcoming trip to Asia: Tomorrow night at 11 pm, the president will depart the White House to fly to Malaysia, where he will arrive on Sunday… pic.twitter.com/VFVu1sHUbv — ANI (@ANI) October 23, 2025

Confirmación

La portavoz presidencial Karoline Leavitt indicó en rueda de prensa que la cita tendrá lugar por la mañana, poco antes de que Trump emprenda el regreso a Washington tras su gira asiática.

«El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China”, informó Leavitt.

El viaje de Trump por Asia marca su primer visita a la región desde que retomó el poder y comenzó a aplicar una ola de aranceles a productos extranjeros.

Trump se refirió a la gira como un “gran viaje” que incluirá paradas estratégicas en Malasia, Japón y Corea del Sur, con la mira puesta en el comercio y la seguridad.

“Espero cerrar un buen acuerdo con China y poner fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo”, afirmó Trump.

Agenda

La agenda internacional comenzará en Malasia, con la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre el 26 y 28 de octubre.

En ese contexto, Trump espera firmar un convenio comercial con Malasia y dar seguimiento a un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya.

Fuentes oficiales revelaron que también podría concretarse allí un encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Significaría un intento por recomponer relaciones tras meses de desencuentros diplomáticos.

Posteriormente, el mandatario estadounidense tiene previsto desplazarse a Tokio para reunirse con la actual primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Japón ha logrado escapar de la mayoría de los aranceles impuestos por la Casa Blanca a otros países aliados y rivales.

Sin embargo, afronta la presión de Washington para frenar las importaciones de energía rusa y aumentar su gasto en defensa, dos puntos clave en la agenda de seguridad del viaje.

Fin de la gira

La gira culminará en Corea del Sur, donde Trump asistirá a la cumbre de la APEC el 29 de octubre.

Después, se encontrará con Xi Jinping para abordar asuntos bilaterales y temas globales.

La cita, prevista como el primer encuentro personal entre ambos líderes desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, está marcada por la cautela e incertidumbre.

Según explicó el propio presidente, la postura de Beijing en torno a la exportación de tierras raras y los aranceles comerciales han dificultado la agenda final.

En las últimas horas, Trump alternó entre amenazar con cancelar la bilateral o imponer nuevos gravámenes a productos chinos, y luego señalar que “quizás la cumbre no suceda”.

BREAKING: Trump mentions that Chillhouse will be one of the issues addressed in meeting with CHINA leader President Xi, Reuters. pic.twitter.com/UjPDFbnwl2 — trchG (@BowTiedFlorida) October 23, 2025

Acuerdo

No obstante, mantuvo la expectativa: “Espero llegar a un acuerdo con Xi sobre todo y que el líder chino pueda ejercer una gran influencia…

…sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania”, declaró a medios estadounidenses.

El viaje asiático coloca a Trump en el centro de una agenda diplomática clave para la estabilidad política y económica global.

Con la atención puesta en el resultado de su posible diálogo con Xi, así como en los mensajes a socios y rivales del mundo.