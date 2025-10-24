Trump: No declaratoria de guerra, matar introductores de drogas

Trump señala 3 mil 266 detenidos, unos 69 mil kilos ilegales incautados. Histórico mayor número de arresto de líderes y pandilleros, dice

Regeneración, 23 de octubre de 2025. El presidente Trump negó solicitar una Declaratoria formal de Guerra, al tiempo que indicó que se trata de matar a quienes introduzcan drogas a EE.UU.

Además, el mandatario presumió los logros en pocas semanas en cuanto a la detención de lo que llamó pandilleros y narcóticos.

E incluso afirmó que se trata de la operación con mayor número de arresto de pandilleros y líderes de carteles en la historia de la unión americana.

Cabe destacar que por una parte, subrayó se trata de 3 mil 266 detenidos y nuevas acciones tanto en el Caribe y el Pacífico.

Sitios donde, informó se decomisaron 152 mil libras de narcóticos (69 mil kilos). Lo anterior, en el marco de una ofensiva militar contra el crimen organizado.

«En cuestión de semanas se ha realizado el mayor número de arrestos de líderes de carteles y pandilleros en la historia de Estados Unidos”,

Lo anterior declaró Trump durante una mesa redonda sobre carteles de la droga y tráfico de migrantes en la Casa Blanca.

Aparte de los presuntamente ligadas a grupos del crimen organizado, tocó a la fiscal general Pam Bondi precisar se han incautado narcóticos como cocaína, fentanilo y heroína.

E incluso dijo que el flujo de fentanilo que ingresa al país ha caído 50% en las últimas semanas.

Los Estados Unidos 🇺🇸de Trump: Shame, shame, shame 😡

Por otra parte Trump afirmó de nuevo que «México está gobernado por los carteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria».

«Es muy valiente, pero México tiene que defenderse de eso”, señaló el mandatario en la Casa Blanca.

Trump también arremetió contra Colombia: Produce “cantidades de cocaína que no habíamos visto antes”.

Asimismo, reiteró que principales carteles mexicanos son grupos terroristas.

Cabe destacar que en redes destacan en las últimas 24 horas dos ataques de EE.UU contra lanchas del narcotráfico en el Pacífico oriental, en aguas internacionales cercanas a Colombia.

#ULTIMAHORA | 🇺🇸🇨🇴 | ⚠️ La Casa Blanca calificó al presidente colombiano Gustavo Petro como “desquiciado”.



“No estamos viendo una distinción del desquiciado líder de Colombia, el presidente (Trump) ya habló de esta materia y no tengo que añadir a sus comentarios.”#EEUU… pic.twitter.com/cZ4m9YnXO4 — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) October 24, 2025

Al tiempo que, por otra parte, se subraya que Trump dijo que su gobierno no va a solicitar ninguna declaratoria de guerra contra los cárteles de la droga.

Mismas declaraciones en el marco de una conferencia en la Casa Blanca con su gabinete de Seguridad para revisar las estrategias para combatir la delincuencia organizada.

Y es que dice que solo hay que matarlos:

«Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra».

«Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos».

CAPTURAN EN MÉXICO A PANDILLERO SALVADOREÑO QUE HUÍA DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 🇸🇻🇲🇽



Gracias al trabajo coordinado entre la @PNCSV y las autoridades mexicanas, fue capturado Eleazar Vladimir Sigarán Núñez, alias “Cadáver”, homeboy de la pandilla 18 Sureños.



El sujeto se mantenía… pic.twitter.com/sOA2kzuzeL — Tendencias (@TendenciasSV) October 23, 2025

Así declaró a los periodistas y comparó a los cárteles con grupos terroristas, señalando que son «el ISIS del hemisferio occidental».

Finalmente se subraya que Trump dijo que abordará el tema con China en su próxima reunión, ya que dijo que el país asiático “usa a Venezuela para el tráfico de fentanilo”.