En Guerrero más de 10 mil millones para carreteras: Sheinbaum

Inversión carretera adicional en Guerrero. Se realizan 5 mil 320 obras de rehabilitación tras el paso de los huracanes Otis y John: Sheinbaum

Regeneración, 19 de septiembre de 2025. Sheinbaum en Guerrero informó de avances del programa Acapulco se Transforma contigo, el cual contempla diferentes obras de rehabilitación tras el paso de los huracanes Otis y John

Y es que informó que en Guerrero, un millón 460 mil 726 personas reciben algún Programa para el Bienestar con una inversión de 35 mil millones de pesos.

Sheinbaum

Así, desde Chilpancingo, Sheinbaum anunció una inversión histórica de 10 mil 790 millones de pesos adicionales para infraestructura carretera.

E incluye acciones adicionales para alcanzar la rehabilitación de la entidad, tras el paso de los huracanes Otis y John.

“Estamos trabajando para el programa Acapulco se Transforma Contigo, es una obra muy importante, distintas obras».

Tiene que ver con agua potable, drenaje, desazolve, una planta de separación de basura, e «inversión para todas las plantas de tratamiento de agua».

«…, un Marinabus que inauguramos hace muy poco y distintas acciones que estamos realizando», detalló Sheinbaum.

Carretera

“En total este año es una inversión histórica en carreteras, son 10 mil 790 millones de pesos adicionales al estado de Guerrero que estamos haciendo para ayudar a todos”.

Lo anterior, informó como parte de su gira nacional de rendición de cuentas en territorio como parte de su primer año de gobierno.

Dijo que para la rehabilitación de los daños ocasionados por los huracanes que azotaron la costa de Guerrero, se realizan 5 mil 320 obras.

Entre las que resaltan la reconstrucción y modernización de 29 puentes afectados y 40 puentes nuevos en todo el estado.

Conteo

Adicionalmente, Sheinbaum destacó la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo.

Además, la construcción de la carretera de Zihuatanejo hasta Toluca, que ayudará al desarrollo del pueblo de La Unión.

La construcción y rehabilitación de carreteras, como la Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla-Alcozauca-Tlapa, que comunicará a La Montaña de Guerrero con la Mixteca de Oaxaca.

Además, la carretera de Alacatlatzala a Metlatónoc; y la conclusión de 72 caminos artesanales en La Montaña.

Bienestar

Seguidamente la presidenta agregó que, en Guerrero, un millón 460 mil 726 personas reciben algún Programa para el Bienestar, lo que representa una inversión de 35 mil millones de pesos en 2025.

De los derechohabientes de estos programas, 385 mil 816 reciben la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.

Otros 53 mil 617 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 40 mil 423 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 21 mil 816 de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Reciben 124 mil 992 de la beca Benito Juárez; 212 mil 822 de becas para educación básica; 30 mil 438 de apoyos a menores de 0 a 4 años.

Subrayó apoyos a 165 mil 114 beneficiarios de Producción para el Bienestar; 32 mil 982 con Fertilizantes Gratuitos de Sembrando Vida; 278 mil con Leche para el Bienestar.

14 mil 660 de Pescabien; 5 mil 322 escuelas de educación básica y 456 preparatorias reciben apoyo con La Escuela es Nuestra; y 79 mil 798 la Pensión Mujeres Bienestar.

Dio a conocer que en Guerrero, mil 734 comunidades indígenas y afromexicanas reciben recursos directos.

Esto por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

El cual se hizo posible gracias a la reforma al artículo 2 Constitucional.

Derechos

Asimismo para garantizar el derecho a la vivienda se van a construir 35 mil casas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

A lo que se suman 30 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Así como reestructuración de casi 50 mil créditos impagables del Infonavit y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).