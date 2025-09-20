ONU vota contra el levantamiento de sanciones a Irán

Nuevas sanciones se esperan en próximos días, después que la ONU rechazó detener sanciones a Irán en materia de investigación nuclear

Regeneración, 19 de septiembre 2025– Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba detener sanciones a Irán por su programa nuclear, fracasó después días antes de la reunión anual de líderes mundiales de las Naciones Unidas.

La resolución no obtuvo el apoyo de los nueve países necesarios para detener la serie de sanciones que entrarían en vigor a fines de mes.

Esto se describe en el acuerdo nuclear de 2015 de Irán con las potencias mundiales.

Sólo cuatro países —China, Rusia, Pakistán y Argelia— apoyaron el esfuerzo.

Acción injustificada

Algunos aprovecharon para criticar a los líderes europeos por lo que llamaron una acción injustificada e ilegal contra Irán.

“Su único objetivo ahora es utilizar el Consejo como una herramienta para su juego de mala fe, como una palanca…

…para ejercer presión contra un Estado que está tratando de defender sus intereses soberanos”, dijo Vassily Alekseevich Nebenzia, embajador ruso ante la ONU.

Mecanismo

Francia, Alemania y el Reino Unido actuaron el mes pasado para activar el mecanismo de reimposición automática.

Este, reimpone automáticamente todas las sanciones de la ONU vigentes antes del acuerdo nuclear.

Estas sanciones incluían un embargo de armas convencionales, restricciones al desarrollo de misiles balísticos…

…congelación de activos, prohibiciones de viaje y la prohibición de producir tecnología relacionada con la energía nuclear.

Proceso

El proceso está diseñado para ser a prueba de veto a menos que el organismo más poderoso de la ONU acepte detenerlo.

Se ha intensificado la diplomacia entre Irán y los países europeos, pero hasta el momento sin indicios de que sea probable que se impongan sanciones.

Los líderes de Alemania y de la Unión Europea advirtieron a Irán que aún no había tomado las medidas necesarias para detener la reimposición de sanciones contra la República Islámica.

Recuperación

Irán se está recuperando de una guerra de 12 días y una crisis financiera de décadas.

“La ventana para encontrar una solución diplomática al problema nuclear iraní se está cerrando rápidamente”, declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

“Irán debe dar pasos creíbles para atender las demandas de Francia, el Reino Unido y Alemania lo que implica demostrar…

…plena cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y permitir las inspecciones de todas las instalaciones nucleares sin demora”.

Acuerdo

El acuerdo “incluye todas las instalaciones y recursos en Irán y también contempla la presentación de informes requeridos sobre todas las instalaciones atacadas…

…incluido el material nuclear presente en ellas”, agregó Grossi.

Señaló que “abrirá el camino para las respectivas inspecciones y accesos” sin especificar cuándo sucedería eso.

El uso del mecanismo de «retroceso rápido» probablemente intensificará las tensiones entre Irán y Occidente.

No está claro cómo responderá Irán, dado que en el pasado, sus funcionarios han amenazado con retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Posiblemente sigan el ejemplo de Corea del Norte, que abandonó el tratado en 2003 y posteriormente construyó armas atómicas.