En Tabasco cae el Toto y en Sonora, el Toro y el Torito

Tabasco: 20 personas detenidas, entre ellas 4 policías municipales. Aseguradas 17 armas de fuego, vehículos y sustancias ilícitas

Regeneración, 10 de noviembre de 2025. En rede sociales autoridades dieron a conocer dos operativos significativos en contra del crimen organizado tanto en Tabasco, como en Sonora.

Cabe destacar que se trata de la detención de tres objetivos prioritarios así como otras 19 personas indiciadas.

Seguridad

Por una parte se indica de un operativo realizado en Tabasco

En un operativo conjunto en Tabasco, autoridades federales y del estado, detuvieron a 20 personas, publicó Harfuch en redes sociales.

Mismas, dijo, relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como líder de esta célula criminal.

Cabe destacar que en el operativo conjunto se detuvo a cuatro policías municipales.

Al tiempo que se indica, que específicamente «Jorge Armando “N” está vinculado con una agresión en Macuspana, donde dos mujeres perdieron la vida».

Así como otros hechos delictivos.

«Se aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga», se indica en el parte sobre las acciones de seguridad.

«Continuaremos reforzando las acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia», precisó.

En un operativo conjunto en Tabasco, autoridades federales y del estado, detuvieron a 20 personas relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como líder de esta célula criminal, así como cuatro policías municipales.

Jorge… pic.twitter.com/GbOqMYEmdV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2025

San Colorado

En otro informe en redes sociales, Seguridad informó de dos cateos en San Luis Río Colorado, Sonora; donde detuvieron al Toro y al Torito.

Señala que se trata de personas relacionadas con los Rusos

«En dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, GN_MEXICO_ y @SSPCMexico con @fgjesonora…»

Quienes «detuvieron a Abdel “N, alias “El Toro”, y a Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos”».

En dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico con @fgjesonora detuvieron a Abdel “N, alias “El Toro”, y a Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos”.… pic.twitter.com/Hpvmf44cLd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2025

Abdel “N” está relacionado con el tráfico de metanfetamina y «otras drogas, así como de armas de fuego. Además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones».

Agradecemos al @gobiernosonora su apoyo permanente «para esta operaciones».

Rusos

En la información general se indica que los Rusos son un grupo criminal, identificado como el principal brazo armado de la Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael el Mayo Zambada.

No son un cártel independiente, sino una célula violenta que opera bajo el mando de la familia Zambada.

El grupo está encabezado por Juan José Ponce Félix, alias el Ruso (también conocido como Jesús Alejandro Sánchez Félix).

El gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA y el FBI, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena, acusándolo de crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

Operan principalmente en el noroeste de México, con una fuerte presencia en Baja California (específicamente en Mexicali y La Rumorosa) y Sonora.

Se dedican al tráfico de diversas drogas (fentanilo, cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína) hacia Estados Unidos, así como al tráfico de armas, secuestros, torturas y asesinatos.

También se les acusa de sobornar a funcionarios y fuerzas de seguridad mexicanas.

Parte

Los Rusos mantienen una violenta disputa territorial con la facción de los Chapitos (hijos de Joaquín el Chapo), la otra facción principal del Cártel de Sinaloa, por el control de las rutas de trasiego de drogas en el noroeste del país.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Rusos y a otra célula afiliada, los Rugrats, por su implicación en el tráfico de drogas.