Lula contra negacionismo climático, inaugura COP30 en Belem

50 mil personas participarán en el evento como delegadas. La cumbre se celebra en un contexto marcado por la ausencia estadounidense

Regeneración, 10 de noviembre 2025– El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva inauguró este lunes la COP30 con un llamado a enfrentar a los “negacionistas” del cambio climático, en Belém, ciudad en el corazón de la Amazonía brasileña.

La COP30 es la Trigésima Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el evento multilateral más importante del mundo sobre acción climática.

"É momento de impor nova derrota aos negacionistas"



Luiz Inácio Lula da Silva, líder mundial do combate ao aquecimento global e na defesa do clima no planeta Terra! #COP30 pic.twitter.com/v9XVi5mR9n — CostaJr2026 (@CostaJr2023) November 10, 2025

Lucha contra el «negacionismo»

“Es momento de infligir una nueva derrota a los negacionistas”, declaró Lula durante su discurso inaugural.

“Es mucho más barato luchar contra el cambio climático que hacer la guerra”, añadió, aludiendo a conflictos como el de Ucrania.

La COP30 se extiende del 10 al 21 de noviembre, y los 50,000 participantes sentirán el aire pesado y húmedo de la selva amazónica;

Asimismo, enfrentarán la desalentadora tarea de evitar que la cooperación climática global se derrumbe.

Brasília e Belém — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (10/11), durante a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), que, “se os homens que fazem guerra” estivessem no evento, perceberiam… pic.twitter.com/3HQm4SiK2q — Odair Couto (@OdairJosdoCout2) November 10, 2025

Contexto

La cumbre se celebra en un contexto marcado por la ausencia de Estados Unidos, el mayor contaminante histórico del planeta.

Después de que la conferencia climática de la ONU se realizara en 2024 en Bakú (Azerbaiyán), el evento se traslada este año al corazón de la selva.

El objetivo de esta edición en la ciudad de Belém es revitalizar los esfuerzos globales para frenar el calentamiento del planeta.

Estados Unidos —primera economía y segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero después de China— no participa en esta COP:

El presidente Donald Trump ha calificado el calentamiento global como “la mayor estafa de la historia”.

Líderes

Varios líderes, como el francés Emmanuel Macron, han hecho llamados previos a “defender la ciencia frente a la ideología” en el debate climático.

“Esta será una de las COP más decisivas”, resumió Bill Hare, presidente del think tank Climate Analytics, señalando el contexto geopolítico “con Estados Unidos fuera del liderazgo climático”.

La sesión inaugural estuvo marcada por la cultura local:

La ministra de Cultura, Margareth Menezes, interpretó y bailó la canción Emorio, de Gilberto Gil, junto a la veterana cantante Fafá de Belém.

Lula insistió en que la elección de Belém como sede busca que el mundo mire directamente a la Amazonía.

Más de 50.000 personas participarán en el evento, a pesar de la falta de infraestructura hotelera y del alza de precios.

Delegaciones

“Queremos que los delegados conozcan la realidad de nuestros bosques y de los pueblos que viven aquí”, dijo Lula.

La Amazonía, fundamental para el equilibrio climático del planeta, es también una de las regiones más afectadas por la deforestación y la minería ilegal.

Diplomáticamente, Brasil lleva más de un año preparando esta conferencia, aunque los trabajos logísticos se extendieron hasta último momento:

El lunes por la mañana, los operarios aún ajustaban los pabellones.

Desafíos

Sobre la mesa están los grandes interrogantes:

¿Cómo responder a las alarmantes proyecciones sobre el clima? Y, sobre todo, ¿cómo financiar la transición ecológica?

“Lamentarse no es una estrategia. Necesitamos soluciones concretas”, dijo Simon Stiell, jefe de la ONU para el Clima.

As the #COP30 starrts in #Brazil, one project sparks controversy.



The BR-319 highway cuts through the Amazon rainforest, and could have catastrophic consequences for Indigenous peoples and the forest ecosystem.@Marine__Rss and @Flothaire's #REPORTERS ➡️ https://t.co/j3WUfUyzVF pic.twitter.com/7bANLOkXks — FRANCE 24 English (@France24_en) November 10, 2025

Los recientes desastres naturales —como el huracán que azotó Jamaica el mes pasado, el más fuerte en casi un siglo— son recordatorios del costo de la inacción.

Lula presentará el martes una “hoja de ruta” para eliminar progresivamente las fuentes fósiles, según adelantó André Corrêa do Lago, presidente de la conferencia.

Este compromiso, anunciado inicialmente en la COP28 de Dubái, enfrenta sin embargo resistencias políticas e intereses económicos vinculados a la industria petrolera.

“¿Lograremos un consenso sobre las energías renovables? Ese es uno de los grandes misterios de la COP30”, admitió Corrêa do Lago.

Acuerdo de París

Desde hace tres décadas, los países miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático negocian para fortalecer el régimen internacional de lucha contra el calentamiento global.

El esfuerzo culminó con el Acuerdo de París (2015), que compromete al mundo a limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C —y preferiblemente a 1,5 °C— respecto de los niveles preindustriales.

Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, reconoce que “es casi inevitable” superar el umbral de 1,5 °C.

Por ello, llama a reducir las emisiones lo más rápido posible para limitar el daño.

“El objetivo de 1,5 °C no es solo un número; es una cuestión de supervivencia”, subrayó Manjeet Dhakal, representante del grupo de países menos desarrollados.

“No se trata de una negociación, sino de nuestra existencia”.