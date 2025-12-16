Entrega de agua a EE.UU no afecta abasto en México

Desde 1944 Tratado de Aguas con EE.UU establece previsiones ante sequías. Ya ha ocurrido muchas veces. Entregas conforme disponibilidad

Regeneración 16 de diciembre 2025– El Gobierno de México reitera que la entrega de agua a Estados Unidos se da en estricto apego al Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944, el cual no afecta el abasto de agua para nuestro país.

Esto, ya que dichas entregas se realizan conforme a disponibilidad, precisamente garantizando el consumo en México.

Garantía

Esto, pues está totalmente garantizado tanto para consumo humano como para actividades agrícolas.

Lo anterior fue expuesto en una nota informativa emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el lunes 15 de diciembre. Compartimos integralmente el mensaje.

El Gobierno de México está llevando a cabo acciones de mejora para la gestión del agua en beneficio de la población fronteriza.

Esto, mediante el programa de tecnificación, por el cual se realizan proyectos para la conservación y optimización del agua.

Así como mejoramiento en los Distritos 025 y 026 en Tamaulipas y 05 y 09 en Chihuahua ubicados en la Cuenca mexicana del Río Bravo.

Actividades productivas

Todo esto, a fin de garantizar en todo momento las actividades productivas en la región en beneficio de los agricultores en México.

Y, principalmente, el suministro de agua para la población de los estados fronterizos.

El Gobierno de México también reitera que ha dado cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944:

El Artículo 4 del Tratado establece un volumen de agua anual para Estados Unidos de seis afluentes mexicanos.

Sin embargo, este volumen puede no ser entregado cada año, debido a sequía extraordinaria, por lo que este artículo establece que esta entrega sea en ciclos de cinco años.

Casos de sequía

Asimismo, estipula que en casos de sequía extraordinaria, los faltantes existentes al final de un ciclo se pueden reponer en un ciclo siguiente.

En este sentido en el ciclo anterior (2020-2025), se presentaron condiciones de sequía históricas en la cuenca del Río Bravo.

Estas, no hicieron posible que México entregara su cuota completa, lo cual lo permite el Tratado.

Para atender este faltante México dispone de un ciclo de cinco años más que finalizaría en octubre de 2030.

El pasado 12 de diciembre, ambos países llegaron a un acuerdo para liberar un volumen de 249 Mm3 de agua con la que México ya cuenta.

Lluvias

Esto fue posible gracias a las precipitaciones en la pasada temporada de lluvias, con base a nuestras capacidades de infraestructura.

Y siempre garantizando el abasto de agua de la población y las actividades agrícolas, no más de lo que estipula el Tratado.

México continuará dialogando e interactuando con Estados Unidos a distintos niveles de gobierno para asegurar una gestión del agua justa para ambos pueblos.

Actualmente se está elaborando un plan de entregas de agua para el presente ciclo que será definido de forma conjunta al 31 de enero de 2026.

Tratado

En si el tratado asigna a México 2/3 de entrega de agua a México por 1/3 a Estados Unidos.

Por una parte, la asignación de México: Recibe el 100% de los ríos San Juan y Álamo, y dos tercios de los seis ríos mexicanos (Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo Las Vacas).

Además de la mitad de otras escorrentías.

Y, por otra Estados Unidos recibe el 100% de los ríos Pecos, Devils y Álamo, y un tercio de los seis ríos mexicanos, que no debe ser inferior a 350 mil acres-pie como promedio anual en ciclos de 5 años.

Ciclos del Tratado: Los ciclos duran cinco años, pero pueden completarse antes si las presas Amistad y Falcón se llenan con el agua asignada a EE. UU.

Como se indica, en todos los casos las entregas – de ambas partes- se hacen conforme a disponibilidad de ambas partes, sin afectaciones al consumo o uso del líquido.