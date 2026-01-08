ICE y agentes federales reprimen a manifestantes en Minneapolis

Agentes federales con balas de pimienta y lacrimógeno reprimieron a la multitud que se manifestaba contra el asesinato de Good

Regeneración, 8 de enero 2026– Manifestantes que se oponían al asesinato de una mujer a manos de un agente de inmigración en Minneapolis fueron reprimidos por las fuerzas del orden el jueves, mientras crecía la furia ante el tiroteo que dejó a la ciudad y el país en estado de alarma.

Protests in Minneapolis escalate into unrest as authorities intervene amid outrage over an ICE agent's deadly shooting of a woman during an alleged vehicular attack on law enforcement. pic.twitter.com/vSMXUbLfNp — BuzzBrief (@_BuzzBrief__) January 8, 2026

Concentración

Los manifestantes se concentraron antes del amanecer frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, donde está localizado uno de los principales tribunales de inmigración en Minnesota.

Cuando llegaron los agentes de inmigración, los manifestantes gritaron “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” y “¡Renuncien a sus trabajos!”.

Los agentes federales, armados con pistolas de balas de pimienta y gas lacrimógeno, reprimieron a una multitud significativa de manifestantes que les dieron respuesta.

Uno sostenía un cartel que decía “ICE= asesinato”. Al menos un manifestante fue arrestado en el evento.

🚨 BREAKING:

The Minneapolis Police Chief reportedly stated he is prepared to investigate or press charges against an ICE agent involved in a self-defense incident during recent protests.

Officials say the comments have sparked controversy and debate over law enforcement… pic.twitter.com/ypyGMcdlsW — Strike Monitor (@StrikeMonitor) January 8, 2026

Tensión

La tensión escaló un día después de que Renee Nicole Macklin Good, una poeta de 37 años, recibiera un disparo en la cabeza.

Fue asesinada durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles por la mañana en una zona residencial al sur del centro de Minneapolis.

El evento fue registrado en video por testigos y esa noche cientos de personas se congregaron para una vigilia.

Llevaron luto y pidieron al público oponerse a las redadas migratorias.

🚨 BREAKING:

Federal agents in Minneapolis are carrying out arrests and takedowns as clashes occur during ongoing protests.

Authorities say the actions target individuals accused of violent conduct around federal personnel. pic.twitter.com/P6EO51ga0G — Strike Monitor (@StrikeMonitor) January 8, 2026

Marcha

Algunos gritaron consignas mientras marchaban por la ciudad; la policía se mantuvo al margen, por lo cual en esa ocasión no hubo violencia.

No obstante, las protestas se intensificaron el jueves con confrontaciones directas entre manifestantes y las fuerzas del orden.

“Me encantaría que el ICE dejara nuestra ciudad y que más miembros de la comunidad vinieran para hacer que eso suceda”.

Dijo Sander Kolodziej, un pintor que asistió a las protestas para apoyar a la comunidad.

El Departamento de Seguridad Nacional ha asignado más de 2,000 agentes del ICE en la zona, lo que consideran su mayor operación de control migratorio hasta el momento.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que más de 1,500 personas han sido detenidas y que los agentes no se retirarán del estado a pesar de las peticiones de funcionarios locales.

El asesinato

Los videos del tiroteo muestran a un agente aproximándose a una camioneta detenida en medio de la calle, pidiendo a la conductora que abra la puerta mientras sostiene la manija.

El Honda Pilot comienza a moverse, y otro agente del ICE que está en frente saca su arma y dispara al menos dos veces a corta distancia.

Tras el disparo, la camioneta acelera hacia dos vehículos aparcados en la acera antes de detenerse tras el choque.

For the second day in a row, ICE agents in Minneapolis are facing escalating protests, with reports of crowds surrounding and assaulting them. Tensions are running high as law enforcement works to manage the ongoing confrontations. pic.twitter.com/tGz9HmkqRZ — Wayne DuPree (@RealWayneDupree) January 8, 2026

Declaraciones

Noem calificó el suceso de “acto de terrorismo doméstico” contra los agentes de ICE, afirmando que la conductora “intentó atropellarlos y embestirlos con su coche”.

El presidente Donald Trump hizo acusaciones similares en las redes sociales y defendió el trabajo del ICE.

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la versión de los hechos de Noem como “mentiras”.

“Ya están tratando de presentar esto como una acción de autodefensa”, dijo Frey. “Después de haber visto el video, quiero decirle a todos directamente: eso es mentira”.

Las instituciones educativas suspendieron clases y actividades como una medida precautoria.

El tiroteo del miércoles es al menos la quinta muerte vinculada a las redadas migratorias conducidas por ICE, bajo la administración Trump.