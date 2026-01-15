Estados Unidos: 75 % se opone a Trump sobre tomar Groenlandia

Por su parte, Donald Trump dijo el miércoles en la red social Truth Social que cualquier otra alternativa le resulta inaceptable

Regeneración, 15 de enero 2026– Tres cuartas partes de estadounidenses están en contra de que su país asuma el control de Groenlandia, según encuesta de CNN, ejecutada por SSRS, lo que refleja que el interés del presidente Donald Trump por la isla es rechazado por el público.

Opiniones divididas

Incluso entre el 25 % que apoya al presidente, hay opiniones divididas por mitades:

El 50 % de los republicanos y de quienes se identifican como independientes incluyentes a los republicanos lo respaldan, mientras que el otro 50 % está en desacuerdo.

Los demócratas y los independientes con tendencias demócratas se oponen enérgicamente a esta acción: un 94 % se muestra en desacuerdo, incluyendo un 80 % que se opone de manera intensa.

Alrededor de 8 de cada 10 independientes que no se alinean con ninguno de los partidos también están en contra.

Inaceptable

Trump afirmó el miércoles en su plataforma Truth Social que cualquier alternativa al control de Groenlandia por parte de EE. UU. es inaceptable.

La encuesta revela que no existe un gran interés en una política más amplia de expansión estadounidense.

Esto ocurre mientras Trump elogia la captura militar del presidente venezolano Nicolás Maduro y lanza amenazas contra el liderazgo de Irán por la represión de las protestas.

Casi el 60 % de la población estadounidense se siente inquieta por la influencia desmesurada de Trump en sus intentos de ampliar el poder de EE. UU. sobre otras naciones.

Solo un tercio de las personas piensa que sus esfuerzos en esta dirección han sido efectivos.

Sobrepaso de límites

La mayoría (55 %) opina que ya ha sobrepasado los límites al utilizar las fuerzas armadas de EE. UU. para cumplir sus objetivos.

En total, el 52 % se opone a la decisión de Estados Unidos de llevar a cabo acciones militares en Venezuela, mientras que el 48 % se muestra a favor.

Hay una preocupación general sobre la estabilidad del gobierno venezolano y la percepción de que el ejército estadounidense estaría involucrado durante un largo periodo.

La mayoría de los estadounidenses no confían en que la intervención de EE. UU. en Venezuela resulte en un gobierno estable en ese país en un año.

Despliegue de tropas

Cerca de dos tercios afirman que es, al menos, un poco probable que esta acción conduzca a un despliegue prolongado de tropas estadounidenses allí.

Solo el 26 % menciona que mejorar la vida del pueblo venezolano fue un motivo relevante en la decisión de EE. UU. de actuar.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS, tanto en línea como por teléfono, del 9 al 12 de enero, incluyendo a un grupo nacional aleatorio de 1209 adultos.

Los resultados de la muestra completa presentan un margen de error de muestreo de ±3,1 puntos porcentuales.