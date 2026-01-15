Trump considera aplicar Ley de Insurrección en Minnesota

Minnesota: Desorden y agresiones tras el disparo de un agente federal a un individuo que, según el DHS, atacó a su personal

Regeneración, 15 de enero 2026– El presidente Donald Trump advirtió que podría recurrir a una legislación de más de cien años para enviar tropas a Minnesota, en medio de los conflictos entre las autoridades locales y federales sobre las tácticas empleadas por los agentes migratorios.

Ley de insurrección

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE…

…que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN que muchos presidentes han utilizado antes que yo…

…y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese estado que alguna vez fue grande”.

Trump escribió esto el jueves en una publicación en Truth Social. “¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Fuerzas militares

La Ley de Insurrección, que fue aprobada en 1792 y modificada en 1871, permite la movilización de fuerzas militares dentro de Estados Unidos en ciertas situaciones.

Funciona en conjunto con la Ley Posse Comitatus, de 1878, que generalmente prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en suelo estadounidense.

Trump ya había mencionado anteriormente la posibilidad de activar esta ley en reacción a protestas contra ICE en Portland el año pasado.

La última vez que un presidente la aplicó fue en 1992.

Minneapolis citizens flooding the streets in protest, beautiful sight to see pic.twitter.com/9ncGnAojqR — vids that go hard (@vidsthatgohard) January 10, 2026

Disturbios en Los Ángeles

En ese entonces, el gobernador de California solicitó ayuda al presidente George H. W. Bush para manejar los disturbios en Los Ángeles.

El presidente y sus principales consejeros emplean comúnmente el término “insurrección” para referirse a las protestas en contra del ICE que se están produciendo en distintas ciudades del país.

“Tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, dijo Trump en octubre. “Si tuviera que aplicarla, lo haría.

Si se estuviera matando gente y los tribunales, los gobernadores o los alcaldes nos estuvieran obstaculizando, por supuesto que lo haría”.

Activación

Esta ley puede ser activada de dos maneras. La primera es a petición del gobernador o de la legislatura de un estado, como sucedió en 1992 en Los Ángeles.

La segunda es de manera unilateral, si el presidente considera que hay “obstrucciones ilegales”.

O una “rebelión” que impide la aplicación de la ley federal a través de los canales judiciales habituales.

🇺🇸Minneapolis… Americans have watched too many Ukrainian films about the TCK… In the USA, if you protest against Trump… They will take you anywhere… Democracy in the USA only appears in Hollywood movies… pic.twitter.com/vEJk4IzOZy — Sprinter Press (@SprinterPress) January 12, 2026

Norma

En el pasado, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy utilizaron esta norma desafiando la voluntad de los gobernadores.

El objetivo fue cumplir con la integración escolar tras el famoso fallo Brown v. Board of Education.

De acuerdo con el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, la Ley de Insurrección ha sido invocada aproximadamente 30 veces a lo largo de la historia de EE. UU.