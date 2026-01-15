Pilgrim’s Pride invertirá mil 300 millones de dólares en México

Se generarán 4 mil empleos y 16 mil empleos indirectos en Durango, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y Veracruz con lo que se invertirá

Regeneración, 15 de enero 2026– Este jueves, el Gobierno de México anunció que la empresa avícola Pilgrim’s realizará una inversión de 1.300 millones de dólares, la cual abarcará diversas regiones del país y generará 4.000 empleos directos durante los próximos cinco años.

Inversión

“El día de hoy se anuncia una inversión muy relevante para México. La empresa de la que estamos hablando, Pilgrims (…) lleva 38 años en México.

Va a hacer una inversión de 1.300 millones de dólares se va a llevar a cabo en este sexenio”.

Explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la conferencia de prensa mañanera.

El funcionario destacó que esta inversión es parte de los objetivos del Plan México.

La meta es “aumentar la producción en México, sobre todo en tema alimentario” añadió, mencionando que con esto se reducirá la importación del 35 % del pollo en México.

Producción de pollo

Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim’s Pride, aseguró que en la última década la producción en México se ha duplicado.

“Este crecimiento tiene un propósito claro, nutrir a las familias porque para nosotros crecer no es solo producir más.

Sino hacerlo con responsabilidad, calidad y visión de largo plazo”, aclaró.

Indicó que la inversión comenzará de inmediato y se extenderá hasta 2030.

#Noti13DeLaTarde 🙌🏽 ¡Buenas noticias!



🐤 La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó durante su mañanera, la inversión de más de 1,300 millones de dólares, por parte de la empresa Pilgrim's Pride México, enfatizando el aumento de empleos que esto generará. pic.twitter.com/gEIzI0IhQD — Canal 13 Puebla (@Canal13Puebla) January 15, 2026

Información

José de Jesús Muñoz Velasco, presidente y director general de Pilgrim’s Pride México, también brindó información.

Comentó que actualmente la empresa emplea a 12.600 personas en México y crea 50.000 empleos indirectos.

“Principalmente con nuestros socios agricultores con nuestros asociados logísticos y con toda la cadena de proveedores”, destacó.

Ejecución

Agregó que la inversión se ejecutará en los próximos cinco años:

200 millones de dólares se destinarán al norte del país (Durango y Coahuila).

150 millones de dólares serán para la parte central (Querétaro e Hidalgo).

Y 950 millones de dólares se invertirán en el sur, especialmente en Veracruz.

Empleos

Esto resultará en más de 4.000 empleos directos, “que tienen dos características:

Primero, son empleos que llevan a las comunidades rurales donde ustedes saben, no es fácil generar empleos, pues nosotros estamos generando empleos en estas regiones.

Segundo: además de generar empleo, estamos generando también posibilidades para que nuestra gente, nuestro equipo crezca”, afirmó.

También indicó que la inversión se alinea «perfectamente» con el Plan México, que busca el desarrollo en las regiones que más lo necesitan.

Sustentabilidad

“Y a la vez contribuimos a llegar al objetivo de la sustentabilidad alimentaria para nuestro país”.

“Estamos convencidos de que si trabajamos empresas, gobierno y sociedad, vamos a lograr los retos que tengamos al frente y los objetivos que nos proponemos.

Considero que esa es la fórmula ganadora hoy en día para poder superar lo que tengamos enfrente”, concluyó.