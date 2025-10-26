Estados Unidos y China alcanzan acuerdo preliminar para evitar nuevos aranceles

El secretario del Tesoro, Scott Bessent confirmó que Estados Unidos suspenderá impuestos a cambio de que China retrase controles sobre exportaciones de minerales e imanes

RegeneraciónMx, 26 de octubre de 2025.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció un acuerdo comercial preliminar con China que busca evitar nuevas tensiones arancelarias entre ambas potencias económicas antes de noviembre.

El entendimiento establece que Estados Unidos no aplicará tarifas del 100% a productos chinos, mientras Pekín pospone la ampliación de sus restricciones a exportaciones de minerales de tierras raras e imanes industriales.

Bessent dio a conocer el pacto tras reunirse con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el negociador Li Chenggang, durante la cumbre de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur.

El funcionario estadounidense indicó que el marco del acuerdo será presentado a los presidentes Donald Trump y Xi Jinping durante su próxima reunión en Corea del Sur el 30 de octubre.

Ambos líderes discutirán temas agrícolas, equilibrio comercial, control del tráfico de fentanilo y un acuerdo pendiente sobre la aplicación TikTok, cuya operación en Estados Unidos sigue en revisión.

Bessent calificó las negociaciones como “sustanciales”, mientras que su contraparte china destacó el “consenso preliminar” alcanzado, sujeto aún a aprobación interna en ambos gobiernos.

Estados Unidos y China, en el ojo de la conversación económica

La tregua comercial vigente entre Pekín y Washington, firmada originalmente en mayo y extendida en agosto, expira el 10 de noviembre, lo que añade presión a las negociaciones.

El objetivo principal es evitar una nueva escalada de aranceles y restricciones que afecten el comercio global, tras meses de advertencias y medidas de represalia de ambos lados.

Trump aseguró que busca un acuerdo que beneficie a los agricultores estadounidenses mediante mayores compras de soja por parte de China y un comercio más equilibrado entre ambos países.

Durante la cumbre, el mandatario también adelantó que habrá futuras reuniones bilaterales con Xi en China y Estados Unidos, además de abordar temas de seguridad y cooperación internacional.

Con información de agencias