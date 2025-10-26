Lando Norris conquista el Gran Premio de México y aprieta la lucha por el campeonato de F1

Lando Norris superó a Charles Leclerc y Max Verstappen, mientras la reventa y los altos precios de la F1 marcaron la jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez

RegeneraciónMx, 26 de octubre de 2025.- Lando Norris logró una victoria contundente en el Gran Premio de la Ciudad de México, superando a Charles Leclerc y Max Verstappen con una estrategia precisa en el uso de neumáticos.

El piloto de McLaren consolidó su triunfo tras una jornada complicada, en la que terminó con más de 30 segundos de ventaja sobre sus rivales directos en el circuito capitalino.

Con este resultado, Norris alcanzó los 357 puntos y desplazó a su compañero Oscar Piastri del liderato general del campeonato, que aún tiene cuatro carreras por disputarse.

Max Verstappen, vigente campeón, completó el podio. El neerlandés intentó atacar a Leclerc en las últimas vueltas, pero un virtual safety car frenó sus posibilidades de remontar.

Verstappen enfrentó dificultades desde la salida al elegir neumáticos blandos, estrategia que le obligó a cambiar antes de lo previsto y perder ritmo frente a sus competidores.

La sorpresa del día fue Oliver Bearman, de Haas, quien finalizó en cuarta posición tras mantener un intenso duelo con Verstappen en los últimos giros de la carrera.

La F1 sigue siendo costosa para los aficionados y la reventa

Mientras tanto, en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, la euforia de los aficionados contrastó con los elevados precios de la reventa y la ausencia de Sergio “Checo” Pérez.

Miles de seguidores con gorras, playeras y banderas esperaban desde temprano para conseguir entradas, aunque los boletos se ofrecían hasta en 40 mil pesos en zonas exclusivas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la detención de nueve personas relacionadas con la reventa, entre ellas un menor y tres reincidentes en faltas similares.

Para quienes no pudieron acceder, los comercios cercanos se llenaron de aficionados que siguieron la competencia en pantallas, adquiriendo artículos no oficiales de sus pilotos favoritos.