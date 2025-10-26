Claudia Sheinbaum revela que Tren «El Insurgente» operará completamente en enero de 2026

Claudia Sheinbaum anunció que el tramo final entre Santa Fe y Observatorio concluirá su fase de pruebas en los próximos meses

RegeneraciónMx, 26 de octubre de 2025.- El Tren Interurbano ‘El Insurgente’, que conectará Toluca con la Ciudad de México, comenzará operaciones completas a finales de enero de 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un recorrido de supervisión.

El anuncio se realizó tras una prueba en el tramo Santa Fe–Observatorio, correspondiente a la parte final del trayecto que aún no se encuentra abierta al público.

Sheinbaum explicó que el proyecto ha concluido su construcción civil y que la etapa de pruebas técnicas inicia formalmente esta semana, con un periodo estimado de tres meses de ajustes.

La mandataria aseguró que el sistema electromecánico está prácticamente terminado, por lo que los trabajos actuales se enfocan en la certificación de seguridad y el alistamiento del servicio de pasajeros.

Acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Sheinbaum destacó la relevancia estratégica del nuevo complejo ferroviario Observatorio.

Tren «El Insurgente» principal conexión en el Área Metropolitana

La presidenta señaló que esta terminal es un punto clave de conexión entre el Tren Interurbano, el Metro y el transporte público capitalino, al integrarse a la Línea 1 recientemente modernizada.

“Es probablemente la estación más importante del país, con 15 mil metros cuadrados y múltiples enlaces que mejorarán la movilidad metropolitana”, señaló durante la visita.

Con la entrada en operación total, el viaje entre Toluca y la capital reducirá su duración de más de dos horas a aproximadamente 40 minutos, beneficiando a miles de usuarios diarios.

Actualmente, ‘El Insurgente’ opera desde Zinacantepec hasta Santa Fe, en una primera etapa abierta al público en 2023.

Después del recorrido ferroviario, las autoridades también inspeccionaron las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, que forman parte del tramo final de modernización de la Línea 1 del Metro, programada para reabrir el 16 de noviembre.