Estallidos en refinerías de Hungría y Rumania, esto se sabe

Refinerías: En Hungría estallido e incendio cerca de Budapest. Al sur de Rumania estallido en planta en mantenimiento. Un herido

Regeneración, 21 de octubre de 2025. En redes destacan que en menos de 24 horas ocurre la coincidencia de explosiones en refinerías de dos países europeos, esto es Rumania y Hungría.

Mismas que sacuden a la industria petrolera, según indican.

Cabe destacar que en Hungría se desató un incendio en tanto que en Rumanía hay un trabajador heridos de gravedad, tras estallido de sendas bombas.

Por una parte, se destaca un incendio y explosión a última hora de la noche del lunes en una de las plantas de petróleo MOL Danube en Százhalombatta cerca de Budapest.

Lo anterior informó la Dirección Nacional General de Gestión de Desastres.

Y es que se precisa que e incidente ocurrió en la planta AV3 de la refinería. Las llamas eran visibles a varios kilómetros de distancia y se reportó una densa columna de humo.

Asimismo se comenta que el cuerpo de bomberos de las instalaciones de MOL comenzó las labores de extinción, a las que se sumaron unidades profesionales de numerosos municipios.

De los cuales, se citan las fuerzas municipales provenientes de Erd, Törökbálint, Szigetszentmiklós y Budapest, que llegaron con el más alto nivel de alerta.

Movilizados

😡El MI5 revienta dos refinerias una en Rumania y otra en Hungria que procesaban petroleo ruso.



Ayer por la tarde, en Rumania, hubo una explosión en la refinería Petrotel de «Lukoil».



▪️Según datos oficiales, fue causada por la acumulación de gases formados debido a una fuga… pic.twitter.com/oqjdixo48L — 𝙋𝙚𝙜𝙖𝙨𝙪𝙨 (@pegasusQ2004) October 21, 2025

Además, se movilizaron diecisiete unidades de bomberos, junto con cañones de agua y espuma.

Sin embargo, el fuego estuvo contenido a primeras horas de la mañana del martes con tareas de extinción durante toda la mañana.

Cabe destacar que no se reportaron heridos a causa del incendio.

E incluso se cita que el alcalde de Százhalombatta, Mihály Vezér, comunicó contacto con el equipo de respuesta a emergencias de la refinería y que el equipo de liderazgo de la ciudad había sido convocado.

El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, se pronunció sobre el incidente en su página de Facebook tras consultar con ejecutivos de MOL y el Ministro del Interior el martes por la mañana.

Orban aseguró:

«El suministro de combustible de Hungría está garantizado. Investigaremos las circunstancias del incendio en la refinería de petróleo de Százhalombatta con la mayor exhaustividad posible.»

Explosión en Rumanía

Casi simultáneamente, la industria petrolera en la vecina Rumanía también se vio afectada.

Según un informe de economica.net, una explosión ocurrió alrededor del mediodía del lunes en la refinería Petrotel-Lukoil en Ploiesti, al sur de Rumanía.

‼️BREAKING:



🇭🇺🇷🇴🇷🇺 Within a few hours apart Hungary's largest oil facility and one of Romania's largest oil refineries burst up in flames.



The Hungarian MOL's facility receives majority of it's oil from Russia. Meanwhile the Romanian Petrotel Lukoil refinery is owned by Russia.… pic.twitter.com/PUn4NYMgUk — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) October 21, 2025

La explosión no fue seguida por un incendio, pero un trabajador de 57 años sufrió graves lesiones en las piernas y el cráneo.

Mismo trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital local.

Al tiempo que se subraya, como se indica más arriba que la refinería rumana no estaba en funcionamiento en el momento de la explosión.

Esto, ya que había sido cerrada el 17 de octubre para inspecciones técnicas periódicas.