Príncipe Andrew deja títulos nobiliarios tras polémica Epstein

Andrew, hermano del rey Carlos III, distrae trabajo de familia real por continuas acusaciones en su contra. No será más Duque de York

Regeneración, 21 de octubre 2025– El príncipe Andrew, hermano del rey Carlos III, ha dejado de ser un “miembro de la realeza en activo” y ha perdido el uso de su título de «su alteza real», según indicó el viernes la radiotelevisión pública británica.

Escrutinio

Andrew se ha enfrentado a un intenso escrutinio en los últimos meses por sus presuntos vínculos con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de abusos sexuales a menores.

En una entrevista afirmó que había roto sus relaciones con el magnate después de ser fotografiados juntos en Nueva York en 2020.

Pero se han conocido mensajes enviados meses después que sugieren que mantuvo los contactos.

Andrew ha negado «enérgicamente» cualquier acusación o insinuación en su contra relacionada con Epstein.

Andrew dejará así de usar el título de duque de York y «los honores que se le han conferido», según un comunicado distribuido a través del Palacio de Buckingham.

Decisión

La decisión se tomó «en discusión con el rey» y su «familia inmediata y más amplia», añadía el comunicado;

Tras concluir que «las continuas acusaciones son una distracción en el trabajo de su majestad y de la Familia Real».

Andrew se retiró de sus funciones públicas en 2019 y devolvió sus afiliaciones militares y, posteriormente, sus patrocinios reales en enero de 2022.

Esto, después de que sus abogados no lograran persuadir a un juez estadounidense para que desestimara una demanda que lo acusaba de abuso sexual.

Posteriormente pagó una suma sustancial a Virginia Giuffre, sobreviviente de los abusos de Epstein, quien dijó que Andrew había abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años.

Acusación

Andrew ha negado repetidamente la acusación, que Giuffre, quien murió por suicidio en abril, detalla en sus memorias póstumas como se ha conocido esta misma semana.

La decisión del viernes se produce después de que los diarios Mail on Sunday y Sun on Sunday publicaran un correo electrónico…

…que supuestamente Andrew envió a Epstein en 2011, tras la publicación de una fotografía en la que aparecía con el brazo alrededor de Giuffre.

“Estamos juntos en esto”, dice el correo, según informaron los periódicos, “juega un poco más pronto”.

Andrew había dicho anteriormente que rompió todo contacto con Epstein en 2010.

Contradicciones

En una entrevista en 2019, dijo que había visitado la casa de Epstein en Nueva York ese año para poner fin a su amistad.

El mes pasado salió a la luz un correo electrónico que Sarah Ferguson le envió a Epstein en 2011.

En el, describía al financiero caído en desgracia como un “amigo supremo”, solo unas semanas después de que ella se hubiera distanciado públicamente de él.

Epstein fue hallado muerto por suicidio en 2019 mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual en Nueva York.

El regreso a titulares en el Reino Unido se produce poco después de que el embajador británico en EE. UU, Peter Mandelson, fuera despedido por conexiones con Epstein.