Estonia: Aviones rusos sobre espacio aéreo por quinta vez

Tres cazas invaden espacio aéreo estonio, en la quinta incursión este año. Alerta de la OTAN. Se prevé reunión urgente la siguiente semana

Regeneración, 19 de septiembre 2025– El gobierno estonio afirmó que su espacio aéreo fue violado por tres aviones rusos el viernes 19 de septiembre. El Ministerio de Asuntos Exteriores estonio afirmó haber convocado al encargado de negocios ruso por el incidente.

“Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia cuatro veces este año, lo cual es de por sí inaceptable.

Incursión

Pero la incursión de hoy, en la que tres aviones de combate entraron en nuestro espacio aéreo, es de una desfachatez sin precedentes”…

…declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna.

Tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sobre el Golfo de Finlandia sin permiso.

‼️‼️‼️🇷🇺✈️🇪🇪 According to POLITICO, Russian Air Force MiG-31K missile-carrying aircraft, shortly after entering Estonian airspace, approached the country’s capital, Tallinn, where they began circling. Following this, Italian F-35 fighter jets were scrambled to intercept and drive… pic.twitter.com/LzmDGPDh6A — Visioner (@visionergeo) September 19, 2025

Permanecieron allí durante un total de 12 minutos, informó el ministerio.

«Las pruebas de las fronteras por parte de Rusia y su agresividad deben encontrarse con un aumento de la presión política y económica», añadió.

Los cazas no tenían planes de vuelo y sus transpondedores estaban apagados.

En el momento de la violación del espacio aéreo, no tenían comunicación por radio bidireccional con el control de tráfico aéreo estonio, añadió.

Provocación

Three Russian Air Force MiG-31K missile-carrying jets entered Estonian airspace near Vaindloo Island and approached Tallinn, circling for about 12 minutes. #Estonia #Russia



Italian F-35 fighter jets deployed under NATO’s Baltic Air Policing mission scrambled to intercept and… pic.twitter.com/kHehXf6NVR — GeoTechWar (@geotechwar) September 19, 2025

En reacción a esto, la principal diplomática de la UE, Kaja Kallas, acusó a Moscú de una «provocación extremadamente peligrosa».

Kallas advirtió en X que la última violación rusa en el borde oriental de la OTAN «intensifica aún más las tensiones en la región».

La ex primera ministra estonia agregó que «la UE se solidariza plenamente con Estonia».

Esto ocurrió después de que drones rusos presuntamente violaran el espacio aéreo polaco y rumano a principios de este mes.

Además, el sistema GPS del avión de la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia, y se sospechó que Rusia estaba detrás.

Reunión de la OTAN

Tras la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia el viernes, la portavoz de la OTAN, Allison Hart informó:

El Consejo del Atlántico Norte se reunirá a principios de la próxima semana para discutir el incidente con más detalle.

Estonia solicitó formalmente consultas previamente en virtud del Artículo 4 del Tratado de Washington . El procedimiento estipula lo siguiente:

“ Las Partes se consultarán entre sí siempre que, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se vea amenazada.”

Activación

La última vez que se activó fue por parte de Polonia, a principios de este mes. debido a la incursión de drones rusos en su espacio aéreo.

Anteriormente, fue activado por un grupo de países en 2022 después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia .

Como señaló Jakub anteriormente, es una clara señal de que Estonia ve el incidente como una amenaza directa a su seguridad.

Así como de la creciente preocupación regional por la postura cada vez más agresiva y las provocaciones de Rusia .