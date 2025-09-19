Trump busca censurar a medios que le critiquen

El presidente de Estados Unidos dice que el regulador debería considerar retirar las licencias de transmisión a aquellos que «atacan a Trump»

Regeneración, 19 de septiembre 2025– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que los reguladores tomen medidas enérgicas contra los medios críticos.

La llamada se produjo el jueves por la noche mientras Trump seguía disfrutando de la suspensión de Jimmy Kimmel.

La reacción contra los medios tras el asesinato de Charlie Kirk ha suscitado temores de que la libertad de expresión esté bajo ataque.

Censura

El programa nocturno de entrevistas de Kimmel fue retirado del aire el miércoles, tras ser criticado por sus comentarios sobre el asesinato de Kirk.

«Hizo el ridículo por completo», escribió Trump, al tiempo que republicaba un clip de los Premios Oscar del año pasado en el que Kimmel lo atacaba.

Trump dijo a los periodistas a su regreso de una visita al Reino Unido que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)…

…que regula todas las transmisiones en Estados Unidos, debería considerar retirar las licencias de las emisoras que «ataquen a Trump».

Licencia

Disney tomó la decisión después de que Carr insinuó en un podcast que los comentarios de Kimmel habían puesto en peligro la licencia de Disney.

“Este es un problema muy, muy serio en este momento para Disney”, dijo Carr.

“Tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC, y eso conlleva la obligación de operar en interés público”.

Kimmel tenía previsto reunirse con tres ejecutivos de la cadena Disney para discutir el destino de su programa, informó Bloomberg News.

Lista negra

El comediante es el último de una creciente lista de figuras de los medios que enfrentan la ira de Trump en forma de demandas y venganzas personales.

En julio, CBS dijo que The Late Show with Stephen Colbert dejaría de emitirse en 2026.

Días después de que Colbert criticara a Paramount, por un acuerdo de 16 millones de dólares en un caso con Trump.

ABC News también acordó pagar 15 millones de dólares por los comentarios inexactos que hizo un presentador al aire.

Culpable de violación

En ellos Trump había sido declarado responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll.

De hecho, Trump había sido declarado responsable de abuso sexual.

Más recientemente, Trump presentó una demanda multimillonaria contra The New York Times y The Wall Street Journal.

La razón fue la cobertura de su relación con el influyente financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En otra publicación de Truth Social, Trump sugirió más suspensiones de comediantes nocturnos, concretamente dos presentadores de la NBC.

Amenazas

“Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en Fake News NBC”, dijo el presidente, refiriéndose a Jimmy Fallon y Seth Meyers.

Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC!

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, también pidió la renuncia de Carr a la FCC en una publicación en las redes sociales.

Antes, criticó a la administración Trump en una conferencia de prensa anunciando el proyecto de ley.

“Primero, seamos muy claros: la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos”, dijo Schumer.

“Pero también seamos claros: la campaña de amenazas de la administración Trump contra la sociedad civil y la libertad de expresión…

..es un ataque a todo lo que este país ha defendido desde que se firmó la Constitución”, dijo Schumer.