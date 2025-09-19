Israel anuncia «fuerza sin precedentes» contra Gaza

Israel cierra paso humanitario temporal e insta a palestinos a salir de Gaza. Precios elevados para sobrevivir e huir. Ataques persistentes

Regeneración, 19 de septiembre 2025– Los palestinos siguen huyendo de la ciudad de Gaza mientras Israel continúa sus ataques , lo que agrava el hacinamiento en al-Mawasi, la principal zona a la que se han desplazado los palestinos.

Costos

Según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, los costos de huir de sus hogares en la ciudad de Gaza están aumentando:

1.000 dólares para viajar fuera de la ciudad, 2.000 dólares por una tienda de campaña familiar y 180 dólares por el terreno para montarla.

Los ataques israelíes sobre Gaza han matado a cuatro personas desde el amanecer, según la agencia de noticias palestina Wafa.

Dos de ellos eran niños que murieron en un ataque aéreo contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas al oeste de Khan Younis.

Administración

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con los países árabes del Golfo sobre la posibilidad de que puedan administrar Gaza una vez que termine la guerra.

Esto fue dicho el viernes a Reuters por el embajador estadounidense Mike Huckabee.

Huckabee dijo que hubo conversaciones sobre una estructura de gobierno provisional que involucrara a los estados árabes del Golfo.

Potencialmente, con Estados Unidos asumiendo un papel de supervisión, y que más adelante se tomaría una decisión sobre un acuerdo permanente.

Abbas hablará en la ONU por vídeo

La Asamblea General de las Naciones Unidas votó el viernes para permitir que el presidente palestino Mahmoud Abbas se dirija a la reunión anual de líderes mundiales.

Esto será la próxima semana por video después de que Estados Unidos le negara la visa para viajar a Nueva York.

La resolución recibió 145 votos a favor y cinco votos en contra, mientras que seis países se abstuvieron.

Ataque aéreo israelí en el Líbano

Un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un automóvil cerca de la entrada del Hospital Gubernamental de Tebnin mató a una persona e hirió a once.

Fue informado por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano , citando al Ministerio de Salud del país.

Cuatro palestinos mueren por desnutrición en 24 horas

Cuatro palestinos han muerto por desnutrición, incluido un niño, en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Añadió que los ataques israelíes han matado a 33 palestinos y herido a 146 en las últimas 24 horas.

Fuerza sin precedentes

El ejército israelí advirtió el viernes que operará con «una fuerza sin precedentes» en la ciudad de Gaza.

Instaron a los residentes a huir hacia el sur mientras anunciaba el cierre de una ruta de evacuación temporal abierta 48 horas antes.

En una publicación en X dirigida a los residentes de la ciudad de Gaza, el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, dijo:

«A partir de este momento, la carretera Saladino está cerrada para los viajes en dirección sur.

Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas».

Agregó que la única ruta posible hacia el sur era a través de la calle Al-Rashid.

Instó a los residentes a «aprovechar esta oportunidad y unirse a los residentes de la ciudad que se han mudado al sur, a la zona humanitaria».

Rehenes

Hamás ha advertido que los rehenes israelíes en Gaza enfrentan un peligro creciente.

Mientras, el ejército avanza hacia el interior de la ciudad de Gaza, amenazando con «dispersarlos por los barrios».

Las Brigadas Izz al-Din al-Qassam, el brazo armado de Hamás, dijeron: «No les perdonaremos la vida mientras Netanyahu haya decidido matarlos».

El grupo prometió convertir Gaza en «un cementerio» para los soldados israelíes y declaró que Israel «no obtendrá un solo rehén, ni vivo ni muerto».

Establecieron un paralelo con el destino de Ron Arad, un piloto israelí desaparecido desde que su avión fue derribado en el Líbano en 1986.

Bassem Naim, de Hamás, dijo que «lo que le ocurra a nuestro pueblo durante la operación en la ciudad de Gaza le ocurrirá a los rehenes israelíes».