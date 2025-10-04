Estrellas relanzan Comité por la Primera Enmienda en EE.UU

En 1947 desafió al macartistas, ahora llama al pueblo norteamericano y artistas del mundo a defender las 5 libertades fundamentales de EE.UU

Regeneración, 5 de octubre 2025– 550 artistas de EE.UU relanzaron el Comité para la Primera Enmienda. Una iniciativa de libertad de expresión originalmente encabezada por Henry Fonda, en respuesta al auge del macartismo durante la década de 1940.

Ahora tocó el turno a Jane Fonda encabezar la lista de este segundo llamamiento.

El cual está dirigido al pueblo norteamericano en general y las estrellas del mundo en particular para unirse y defender los cinco derechos angulares de EE.UU.

Tras el nombre de Jane Fonda aparecen ordenados alfabéticamente guionistas, efectos especiales, decenas de actrices y actores.

Así como personajes de dirección o iluminación, documentalistas, caricaturistas, presentadores de televisión.

Son decenas de lluvias de estrellas.

At 87 @Janefonda visually stunned audiences walking the L'Oréal Paris Fashion Week on Monday (29 September 2025)



Breaking News – This week Jane Fonda also relaunched the Committee for the First Amendment. It’s a free speech initiative. Over 500 A-list actors have joined her by… pic.twitter.com/JmWOYgu5v2 — stillworking9to5 (@9to5documentary) October 2, 2025

Uno

La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza cinco libertades fundamentales.

Esto es la libertad de religión (no se puede establecer una religión oficial ni prohibir su libre ejercicio), la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la reunión pacífica.

Así como el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios.

Adoptada en 1791 como parte de la Carta de Derechos que protege a los ciudadanos de las restricciones del gobierno a estas libertades esenciales.

Campaña

“El gobierno federal está una vez más involucrado en una campaña coordinada para silenciar a los críticos en el gobierno…«

«…los medios de comunicación, el poder judicial, el mundo académico y la industria del entretenimiento”, declaró el comité en un comunicado.

Liga al comunicado: https://www.committeeforthefirstamendment.com/

“Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados y permitir que esto suceda”.

Declaración

La declaración fue firmada por casi 600 figuras de la industria del entretenimiento.

Entre ellos Whoopi Goldberg, Ethan Hawke, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, Aaron Sorkin, Barbra Streisand, Ben Stiller y Kerry Washington.

Henry Fonda formó la encarnación original del Comité para la Primera Enmienda en 1947, durante el “Segundo Pánico Rojo”.

Fue un período de creciente temor a la infiltración comunista y la influencia de la Unión Soviética en Washington, Hollywood y más allá.

Joseph McCarthy

Este período está estrechamente vinculado con el senador Joseph McCarthy, republicano por Wisconsin.

Un activista anticomunista que alcanzó reconocimiento nacional por su retórica vehemente y sus tácticas agresivas. Sus críticos lo caracterizaron como un demagogo.

La iniciativa de Henry Fonda contó con el apoyo de algunas de las estrellas más famosas de la época, entre ellas Lucille Ball, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Gene Kelly, Frank Sinatra y Judy Garland.

Hollywood se agitó el mes pasado después de que ABC suspendiera brevemente el programa de entrevistas nocturno de Jimmy Kimmel.

Más de 400 celebridades, en una carta abierta publicada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles…

…denunciaron la suspensión de Kimmel como un «momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación». Desde entonces, Kimmel ha regresado a las ondas de ABC .

Momento aterrador

“Tengo 87 años. He visto guerra, represión, protestas y reacciones violentas. Me han celebrado y me han tildado de enemiga del Estado”, declaró Jane Fonda el miércoles.

“Pero les puedo decir esto: este es el momento más aterrador de mi vida”.

Jane Fonda ha defendido durante mucho tiempo causas progresistas, como el ambientalismo , el Movimiento por los Derechos Civiles;

El movimiento de liberación femenina y el movimiento por los derechos LGBTQ+. Protestó públicamente contra la guerra de Vietnam y la guerra de Irak.

“Están apostando a nuestro miedo y a nuestro silencio”, dijo en su declaración, sin identificar a ninguna figura política.

“Pero nuestra industria, y los artistas de todo el mundo, tienen una larga historia de negarse a ser silenciados, incluso en los momentos más difíciles”.

Apodo

En respuesta a una solicitud de comentarios, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, se refirió a Fonda como «Hanoi Jane».

Un apodo que le dieron los críticos conservadores después de que visitó Vietnam del Norte en 1972.

Hanoi Jane es libre de compartir las malas opiniones que quiera.

Como alguien que realmente sabe lo que es ser censurado, el presidente Trump es un firme defensor de la libertad de expresión.

Y las acusaciones de los demócratas en sentido contrario son tan falsas que resultan risibles, dijo Jackson.

Jackson añadió que las estrellas no se sumaron a su reclamo por la supuesta censura a la información del Covid 19.

-Lo que no dice Jackson es que perdieron recientemente ante tribunales la demanda por supuestos actos de censura de Biden durante la pandemia-.