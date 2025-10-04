BORRADOR Vasconcelos Urge a Reformar la ONU: «Intolerable» Crisis en Gaza.

El embajador de México ante las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos, lanzó una severa advertencia sobre el estado del sistema internacional.

Calificó la crisis humanitaria en Gaza como la más grave en décadas y exigiendo una reforma profunda del organismo multilateral.

Durante una reciente entrevista, el funcionario expuso las fallas estructurales que impiden a la ONU resolver conflictos.

La diplomacia mexicana mantiene una postura firme a favor del multilateralismo como única vía civilizada para la convivencia global.

Hoy, ante la Asamblea General, expuse la posición de México respecto de los últimos acontecimientos en relación con la tragedia en Gaza. Nuevamente, me referí a la urgencia de reformar el uso del Veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: pic.twitter.com/4aDTrRRCqX — Héctor Vasconcelos (@HVasconcelos_) October 2, 2025

Gaza: La Mayor Crisis Humanitaria desde 1948

El embajador Vasconcelos no utilizó eufemismos para describir la situación en la Franja de Gaza.

Con un tono de profunda consternación, sentenció que la crisis actual es «intolerable y deshumanizante».

Es «la mayor crisis humanitaria que ha habido en Palestina desde la fundación del Estado de Israel en 1948».

A lo largo de 80 años de tensiones recurrentes, el momento presente es considerado «el más álgido, el más tremendo, el más difícil de resolver».

En este sentido, el diálogo se centró en la trágica magnitud de las pérdidas.

Si bien las cifras varían constantemente, van ya más de 65,000 personas muertas.

Aunado a ello, el constante bloqueo de la ayuda humanitaria, a juicio del embajador, demuestra que se han cruzado «muchas líneas» en el trato a la población civil.

Por lo tanto, la voz de México resuena en un llamado a detener el sufrimiento inmediato y garantizar la asistencia básica.

Esta semana se llevó a cabo la conmemoración del 80º aniversario de la ONU e inició el Debate General que abarcará todos los temas ingentes del presente. Asisten 195 países del mundo. pic.twitter.com/gt1ZiZykJL — Héctor Vasconcelos (@HVasconcelos_) September 26, 2025

Veto y Reforma profunda de la ONU

El diplomático mexicano fue enfático al abordar el dilema central de la ineficacia del organismo global frente a las crisis de Ucrania y Gaza.

Vasconcelos explicó que «el gran problema y el gran reto de las Naciones Unidas yo diría en este momento es hacer una reforma muy profunda de una organización», que fue diseñada para un escenario político de 1945.

De esta forma, el corazón del estancamiento radica en el Consejo de Seguridad.

La principal exigencia de la comunidad internacional, según el embajador, es un cambio de fondo.

«Lo que se tendría que cambiar es tanto la membresía del Consejo de Seguridad como el uso del veto, que es lo que detiene, lo que frustra cualquier declaración, cualquier decisión que toman las Naciones Unidas».

Esta parálisis es más crítica que nunca.

Según cifras citadas por Vasconcelos, existen actualmente 54 confrontaciones armadas alrededor del mundo.

Número no visto desde 1945, lo que marca un retroceso histórico para el multilateralismo.