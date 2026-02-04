Cae el Papá de ‘El Tortas’, exlíder de ‘La Anti Unión Tepito’

La SSC da golpe a la Anti Unión, detienen a Jorge ‘N’ Galicia durante cateos en la CDMX. Decomisas armas y sustancias ilegales

Regeneración, 4 de febrero de 2026.– La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó operativos estratégicos en dos alcaldías de la capital. Durante estas acciones capturaron a Jorge Flores Galicia, padre del conocido criminal apodado «El Tortas».

El operativo principal ocurrió en la colonia Guerrero, ubicada dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Los agentes cumplimentaron una orden de cateo tras meses de trabajos de inteligencia. El detenido tiene 71 años de edad y cuenta con antecedentes penales previos.

Detalles de las capturas y decomisos

Las autoridades intervinieron simultáneamente en la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En dicho sitio arrestaron a un hombre de 27 años con sustancias ilícitas. Los oficiales aseguraron dosis de cocaína, metanfetamina y un arma de fuego.

El joven detenido estuvo relacionado anteriormente con un homicidio doloso en el año 2019. Por su parte, el padre del exlíder criminal ingresó a prisión en 1994 por homicidio.

En el domicilio de la colonia Guerrero hallaron diversas drogas listas para su venta. Los agentes confiscaron cien dosis de cocaína y cincuenta bolsas de mariguana.

También localizaron cien paquetes pequeños con metanfetamina de color amarillo.

Vínculos con el crimen organizado

Jorge Flores Galicia presuntamente colaboraba de forma activa con el grupo delictivo La Anti Unión Tepito. Esta facción criminal mantiene operaciones bajo el mando de familiares del antiguo líder absoluto.

Cabe recordar que Jorge Flores Concha, alias «El Tortas», permanece actualmente en un centro penitenciario. Se le acusa de delitos graves como extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo.

La Fiscalía General de Justicia colaboró estrechamente para obtener los datos de prueba necesarios. Un Juez de Control autorizó las intervenciones tras analizar la información de inteligencia.

Estos operativos buscan debilitar las células remanentes de grupos delictivos en la zona centro.