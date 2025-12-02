Brote de virus de Marburgo en Etiopía, esto se sabe

Virus provoca fiebre hemorrágica 88% letal. Infección inicial suele originarse por exposición prolongada a murciélagos Rousettus

Regeneración, 1 de diciembre 2025– La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó esta semana un nuevo caso del virus de Marburgo en Etiopía, lo que reaviva la preocupación internacional ante el aumento de contagios de esta enfermedad altamente letal.

🌍 INTERNACIONAL | ALERTA POR EL VIRUS DE MARBURGO



🦠 La OMS confirmó un brote en Etiopía y elevó el nivel de riesgo por este virus hemorrágico de alta letalidad, mientras se trabaja para frenar nuevas cadenas de transmisión y evaluar el impacto sanitario global.… pic.twitter.com/5k8yH7yuOW — CANAL 26 (@canal26noticias) November 30, 2025

8 personas fallecidas

Hasta el momento, 12 personas han dado positivo y ocho han fallecido , según informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus .

“Como el brote continúa, es fundamental mantener una vigilancia activa y reforzar el rastreo de contactos en las zonas afectadas”.

Indicó Adhanom en un comunicado, destacando la urgencia de atención médica temprana para los casos sospechosos.

De acuerdo con la OMS , el virus de Marburgo , junto con el virus Ravn , pertenece a la especie Orthomarburgvirus marburgense.

Causa una fiebre hemorrágica severa similar al ébola , aunque se trata de virus distintos.

Ambas enfermedades son poco frecuentes, pero pueden generar brotes con tasas de mortalidad elevadas , que en el caso de Marburgo alcanzan hasta el 88% sin tratamiento oportuno.

El primer brote documentado ocurrió en 1967 en Alemania y Serbia , cuando investigadores expuestos a monos verdes africanos provenientes de Uganda contrajeron el virus en laboratorios.

Desde entonces, se han registrado casos en Angola, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Ghana, Kenia, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania y Uganda .

Contagio

La infección inicial suele originarse por exposición prolongada a murciélagos frugívoros del género Rousettus , comunes en minas y cuevas.

Posteriormente, el virus puede transmitirse de persona a persona mediante contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de pacientes infectados, o a través de superficies contaminadas.

El personal médico se encuentra en especial riesgo cuando no se aplican medidas estrictas de bioseguridad.

Además, la OMS advierte que las ceremonias funerarias de personas fallecidas por el virus son un foco importante de transmisión si se produce contacto directo con los cuerpos.

Síntomas

El período de incubación oscila entre dos y 21 días .

La enfermedad comienza con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, malestar general y dolores musculares .

A partir del tercer día, pueden presentar diarrea intensa, cólicos abdominales, náuseas y vómitos , así como erupciones cutáneas entre el segundo y séptimo día.

En fases avanzadas, los pacientes pueden sufrir hemorragias internas y externas , incluyendo sangrado nasal, en encías o vaginal.

Además de confusión, irritabilidad y, en algunos casos, orquitis (inflamación testicular).

En los casos más graves, la muerte ocurre entre ocho y nueve días después del inicio de los síntomas, precedida por pérdida masiva de sangre y shock .

Tratamiento

Hasta el momento, no existen vacunas ni tratamientos antivirales aprobados contra el virus de Marburgo.

Los médicos se centran en rehidratar al paciente y tratar los síntomas para aumentar las probabilidades de supervivencia.

Sin embargo, la OMS informó que se están evaluando anticuerpos monoclonales y antivirales experimentales , así como vacunas candidatas que podrían probarse en ensayos clínicos futuros.

Mientras tanto, el brote en Etiopía sigue bajo vigilancia internacional, con equipos médicos desplegados para contener los contagios y prevenir una expansión regional.