Golpe a la Violencia. Mejora en Seguridad Carretera

Hallan agentes de la SSPC en Jalisco, Marina incauta 600 kg de metanfetamina en Sinaloa. Mejorar seguridad carretera

Regeneraciín, 1 de diciembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con transportistas. El encuentro ocurrió tras varios bloqueos en vías federales y aduanas.

El funcionario se comprometió a mejorar la seguridad carretera. García Harfuch afirmó en sus redes sociales el compromiso. Declaró: “por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvimos una reunión con representantes”. El objetivo es “fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”.

La Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación colaborarán. Acordaron reforzar mecanismos de coordinación. Darán seguimiento a carpetas de investigación en fiscalías.

Se fortalecerán los operativos de seguridad. Esto aplicará en los tramos con mayor incidencia delictiva.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde reiteramos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector.

Hallados con vida

Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron hallados con vida. El secuestro ocurrió en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de noviembre.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la noticia. Reportó que los elementos se encuentran en buen estado de salud. Harfuch usó sus redes sociales para confirmar la información.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había revelado el hecho. Informó del hallazgo al finalizar la conferencia matutina. Sheinbaum señaló que fueron «encontrados en buen estado de salud».

Los dos agentes federales realizaban labores críticas. Llevaban a cabo labores de inteligencia e investigación. Su objetivo era desarticular células criminales en Jalisco.

Se dirigían a Guadalajara en un vehículo oficial de la SSPC. Sus compañeros perdieron comunicación con ellos. El vehículo fue localizado abandonado. Se halló en la zona de Paseo de los Virreyes, en Zapopan. El secuestro fue obra de un grupo criminal.

Mazatlán: Megaincautación

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó de una incautación. Elementos federales aseguraron más de 600 kilogramos de metanfetamina. El operativo se realizó en Mazatlán, Sinaloa.

La droga iba oculta en un tractocamión. Estaba en el doble fondo del vehículo de carga. La operación se ejecutó en el Recinto Portuario de Mazatlán. Participó la Unidad Naval de Protección Portuaria.

El aseguramiento, masivo y detallado. Se decomisaron 339 cajas con la sustancia ilícita. El peso aproximado de la metanfetamina fue de 605 kilos.

También se aseguraron 21 paquetes adicionales. Contenían posible cocaína, fentanilo y otras sustancias. Estas últimas sumaron un peso estimado de 21 kilos.

El conductor del tractocamión detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.