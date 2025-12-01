Ronald Johnson felicitó al Gabinete por caída de “El Pichón”

“El Pichón”, es buscado en Estados Unidos por diversos delitos y se le vincula con la organización de “El Chapo Isidro”

Regeneración, 1 de diciembre 2025– El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó mediante un mensaje publicado en la red social X al Gabinete de Seguridad de México, debido a la operación que derivó en la neutralización de Pedro “N”, alias “El Pichón».

Embajador de EE. UU. felicita a México por operativo donde cayó “El Pichón”



El embajador estadounidense, Ronald Johnson, reconoció en X la labor del Gabinete de Seguridad tras la operación que llevó a la neutralización de Pedro “N”, alias El Pichón, presunto operador del Cártel… pic.twitter.com/BrMMGm7wUN — NX Noticias (@NXNoticias) December 1, 2025

Líder de segundo nivel

«El Pichón» fue descrito como un líder de segundo nivel en la organización de ”El Chapo Isidro», también conocidos como “El Cártel de los Beltrán Leyva” o “El Cártel de Guasave”.

“Felicidades al Gabinete de Seguridad por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa.

Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por la Secretaría de Marina», escribió el embajador.

Las autoridades mexicanas informaron que la zona de los operativos fue el municipio de Choix, Sinaloa, y no Michoacán, como Johnson había afirmado erróneamente.

El diplomático señaló además que estos resultados reflejan lo que Estados Unidos y México pueden lograr cuando trabajan juntos contra quienes representan una amenaza para los ciudadanos.

Por último, afirmó que “La justicia prevalecerá”.

«El Pichón»

Pedro Inzunza Coronel, conocido como “El Pichón”, era un operador delictivo vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva o el Cártel de Guasave.

Fue considerado por las autoridades como cercano a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder de la organización.

“El Pichón” era hijo de Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”.

«El Sagitario» había sido, señalado por EEUU como uno de los tres eslabones que mantienen vivo al Cártel de los Beltrán.

Ambos fueron señalados en mayo de 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína.

Padre e hijo fueron relacionados con uno de los mayores decomisos de fentanilo a nivel mundial.

Este fue realizado en diciembre de 2024 en Sinaloa, donde se aseguraron mil 500 kilos de esta droga sintética.

El Cártel

Felicidades al @GabSeguridadMX por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por @SEMAR_mx, en la que se aseguraron narcóticos,… pic.twitter.com/K7qQI9WRoX — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 1, 2025

El Cártel de los Beltrán Leyva, o también conocido como el Cártel de Guasave, es una organización criminal originaria de Sinaloa.

Se asocia principalmente con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien se consolidó como su líder tras la fragmentación de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, reportes de autoridades señalan la existencia de otros dos lideres dentro de la organización:

Oscar Manuel Gastelum, alias el “Músico”, y Pedro Inzunza, conocido como “Sagitario”.

La agrupación se caracteriza por su estructura regional y su capacidad de operar de manera independiente, aunque también mantiene alianzas temporales con otras células criminales.

«El Chapo Isidro»

Expertos señalan que después de la caída de los principales jefes de los Beltrán Leyva, “El Chapo Isidro” asumió el control del Cártel de Guasave.

Bajo su mando, el grupo amplió su influencia en Sinaloa y extendió operaciones a entidades vecinas como Sonora y Nayarit.

La organización presuntamente basa su actividad en el tráfico de drogas y armas, el secuestro y la extorsión.