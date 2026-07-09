Europol y Policía de Ecuador Detienen a 18 Miembros de la Mafia

Un operativo conjunto desarticula una banda aliada con mafias de Albania y Polonia que traficaba armas y toneladas de cocaína a Europa

Regeneración, 8 de julio de 2026.– La Policía Nacional de Ecuador ejecutó un masivo operativo internacional en estrecha colaboración con la agencia europea de policía Europol.

Las autoridades combinadas lograron la detención de 18 presuntos integrantes de una peligrosa organización delictiva con operaciones transnacionales.

La red criminal mantenía vínculos directos con poderosas mafias de origen albanés y polaco dedicadas al envío ilegal de mercancías.

El contundente despliegue de las fuerzas del orden desarticuló una estructura logística que operaba de manera activa desde 2019.

Las investigaciones en torno a este consorcio ilegal comenzaron tras detectar operaciones sospechosas en diversas terminales marítimas del país.

Los agentes especiales seguían minuciosamente los movimientos financieros y territoriales de la agrupación desde hace más de cinco años.

Al respecto, el general William Villarroel informó detalladamente ante los medios que la banda pretendió traficar “7.5 toneladas de cocaína” hacia Europa.

Ese cargamento multimillonario de sustancias ilícitas fue interceptado y decomisado gracias a las alertas tempranas de los servicios de inteligencia.

Detenciones y conexiones clave detectadas

El operativo policial consistió en la realización simultánea de 14 allanamientos de inmuebles en cuatro provincias estratégicas del país.

Entre los sospechosos capturados destaca un ciudadano europeo de origen albanés identificado bajo el alias de Daci P.

Según los reportes del comandante de policía de la zona costera, este sujeto coordinaba de forma directa toda la logística.

Su labor principal consistía en la adquisición de los cargamentos en territorio de Colombia para su traslado hacia puertos ecuatorianos.

La red delictiva utilizaba métodos avanzados para evadir los controles aduaneros instalados en los muelles de exportación marítima del Pacífico.

El líder albanés capturado trabajaba de forma coordinada con un prófugo extranjero que cuenta con una orden de captura internacional.

El general Villarroel relató además que el prófugo está identificado como Jakimiec T. y es “requerido por su país por tráfico de armas”.

El resto de las personas detenidas en los operativos son ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana bajo investigación.

Acciones de la justicia ecuatoriana

La Fiscalía General del Estado inició de inmediato los trámites correspondientes para procesar legalmente a todos los detenidos.

Las autoridades trasladaron de forma urgente a los sospechosos ante un juez competente para celebrar su audiencia de cargos.

Los imputados deberán responder formalmente por los delitos graves de delincuencia organizada y tráfico ilícito de sustancias.

La presencia de agrupaciones albanesas en suelo sudamericano representa una amenaza prioritaria que requiere un combate constante y coordinado.

Este tipo de operativos conjuntos confirma la necesidad de fortalecer la cooperación judicial entre los continentes para erradicar el lavado.

Diversas investigaciones previas ya habían alertado sobre la penetración silenciosa de mafias europeas orientales en la economía ecuatoriana.

El intercambio de datos en tiempo real entre agencias de seguridad resulta indispensable para neutralizar estas corporaciones criminales transfronterizas.

El gobierno nacional mantendrá la vigilancia estricta en las terminales portuarias para prevenir futuras contaminaciones de productos comerciales.