Ex gobernador Sandoval culpable de falsificación, esto se sabe

Fiscalía de Nayarit confirmo que exgobernador del PRI Roberto Sandoval recibió nueva condena por apropiarse ilegalmente de un terreno

Regeneración, 11 de septiembre de 2025. La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda fue declarado culpable por falsificar documentos para apropiarse ilegalmente de un terreno en el municipio de San Blas.

La institución informó en un comunicado que, la audiencia de individualización de sanción fue programada para este jueves 11 de septiembre.

Esto, “por tratarse de un asunto de interés social, la dependencia continuará informando de manera oficial y oportuna.”

Nayarit

📍 La Fiscalía de Nayarit informa que este día se emitió fallo condenatorio en contra del exgobernador constitucional del estado Roberto Sandoval Castañeda.



⚖️ La audiencia de individualización de sanción quedó programada para el 11 de septiembre. pic.twitter.com/CEl1HL9hIj — Fiscalía de Nayarit (@NayaritFiscalia) September 10, 2025

La causa penal 850/2020 fue atendida por un Tribunal de enjuiciamiento durante lo que ha sido el primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México.

Sandoval Castañeda se adjudicó un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera, en Aután, municipio de San Blas.

Mismo registrado a su nombre mediante la supuesta falsificación de la firma del propietario Rubén “N” en 2012.

Documentos oficiales del Registro Agrario Nacional indican que el 29 de marzo de 2015, ya en funciones como gobernador, Sandoval fue registrado como ejidatario 227 de Aután.

Con ello, accediendo con ello a tres predios.

El registro se asentó en el folio de reconocimiento de asamblea ejidal 181700006340, correspondiente a la sesión del 19 de octubre de 2017.

Aunque ambas partes llegaron a un acuerdo reparatorio al margen de la Fiscalía, el caso continuó por oficio tras reconocer la autoridad la afectación causada.

Sexenio

Al terminar su sexenio (2011- 2017) el exmandatario dejó Nayarit y tras ser declarado prófugo de la justicia en noviembre de 2020, fue detenido en Linares, Nuevo León, el 6 de junio de 2021.

Es decir, el mismo día de las elecciones locales para renovar la gubernatura de Nayarit.

La sentencia individualizada se dará a conocer en los próximos días y podría implicar al menos seis años de prisión y el pago de una multa.

Sandoval Castañeda mantiene la posibilidad de apelar esta resolución, ya que se trata de una determinación de primera instancia.

El exgobernador Sandoval permanecerá en prisión por otros delitos del fuero común y por otro que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de lavado de dinero.

Datos

Roberto Sandoval Castañeda es un político mexicano nacido en Tepic, Nayarit, el 15 de noviembre de 1969.

Se desempeñó como gobernador del estado de Nayarit de 2011 a 2017. Antes de eso, fue presidente municipal de Tepic (2008-2011) y diputado del Congreso de Nayarit.

Actualmente, Roberto Sandoval se encuentra detenido acusado de diversos delitos, incluyendo peculado, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Durante su gestión, enfrentó acusaciones de haber adquirido propiedades, caballos y otros bienes de lujo.

Antes de su carrera política, Sandoval Castañeda trabajó en diferentes puestos, como director del rastro municipal, y fue presidente de la Unión de Tablajeros e Introductores de Ganado del Estado de Nayarit.

Tiene estudios parciales de Ingeniería en Agronomía.

El gobierno de Estados Unidos lo ha señalado y prohibió su entrada al país.

Además de congelar sus cuentas en territorio estadounidense. La esposa de Roberto Sandoval y sus dos hijos también sancionados.

Roberto Sandoval está casado con Lilia López Torres y tiene dos hijos, Pablo Roberto y Lidy Alejandra.

Finalmente, se indica que Lidy Alejandra también arrestada junto con su padre en 2021.