Exagente DEA cae en operación encubierta contra criptolavado

DEA: Dos detenidos: Blanquearon cientos de miles USD según de CJNG, acordaron millones más e incluso facilitar tráfico de cocaína a Nueva York

Regeneración, 5 de diciembre de 2025. Un exagente de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) es acusado de conspirar para traficar drogas y lavar millones de dólares.

Esto, en una operación encubierta, donde la DEA urdió la trampa con el señuelo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

DEA

Y es que se trata de Paul Campo, quien fue agente de la DEA durante casi 25 años, y su socio Robert Sensi.

Ambos, acusados en una nueva imputación de convertir efectivo en criptomonedas para comprar 220 kilogramos de cocaína, valorados en 5 millones dólares.

Así como lavar 750 mil dólares en ganancias de ventas de drogas para designado CJNG como una organización terrorista extranjera a principios de este año.

Se abunda que Campo, de 61 años, de Oakton, Virginia, se jubiló de la DEA en 2016 tras una carrera de 25 años, y Robert Sensi, de 75 años, de Boca Ratón, Florida.

Cabe destacar que un informante de las fuerzas del orden se hizo pasar por miembro del Cártel.

«…blanquearon cientos de miles de dólares que creían provenían del narcotráfico del CJNG, acordaron blanquear millones más…

«… e incluso usaron su experiencia financiera para facilitar el tráfico de cocaína aquí mismo, en la ciudad de Nueva York”.

Plan

Por otra parte, en redes destacan que Campo trabajó junto a Robert Sensi, un presunto ex colaborador de la CIA con posibles vínculos en Irán, Kuwait y el Comité Nacional Republicano (RNC) de Estados Unidos.

A finales de 2024, Sensi se reunió con un hombre que él creía miembro del CJNG (en realidad, fuente de las autoridades estadounidenses).

Sensi le dijo a la fuente que “tenía un amigo que antes estuvo a cargo de las operaciones financieras de la DEA y que podía ayudar al CJNG lavando ganancias del narcotráfico”.

E incluso afirmó que su amigo podía proporcionar al CJNG “información sensible de la DEA sobre sus fuentes e investigaciones”.

Tras varias reuniones adicionales, Sensi y Campo acordaron lavar dinero del CJNG convirtiéndolo en criptomonedas y mediante la compra de diversos bienes raíces.

Sensi y Campo también ofrecieron al informante asesoría en la producción de fentanilo.

Asimismo, discutieron la posible adquisición de drones comerciales, rifles tipo AR-15, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohete para el CJNG.

Campo afirmó presuntamente que, debido a su experiencia en agencias federales estadounidenses, podía ayudar al CJNG a evadir procesos judiciales en Estados Unidos.

Paul Campo pasó tres años como subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras.

Honor

Al tiempo que fuentes de la DEA indicaron que “al participar en este plan, Campo traicionó la misión que se le encomendó durante sus 25 años de carrera en la DEA”.

E incluso se indican esfuerzos de la agencia para perseguir al CJNG y a quienes apoyan sus actividades “sin importar quiénes sean”.

Por otra parte se cita a el administrador de la DEA, Terrance C. Cole:

“La acusación formal contra el exagente especial Paul Campo envía un mensaje contundente: quienes traicionen la confianza pública…

«…, ya sea en el pasado o en el presente, rendirán cuentas con todo el peso de la ley”, señaló.

Aclaró que “la presunta conducta ocurrió después de que él dejara la DEA y no estaba relacionada con sus funciones oficiales aquí”.

Sin embargo, advirtió que no habrá tolerancia para exagentes que participen en actividades delictivas.

“No haremos la vista gorda solo porque alguien haya llevado esta placa. No hay tolerancia ni excusa para este tipo de traición”.

Se indica además que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York alegan que los hombres acordaron lavar al menos 12 millones de dólares para el cartel.